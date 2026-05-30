/TP Dasan Passed Away: സിപിഐഎം നേതാവും കോഴിക്കോട് മുൻ മേയറുമായ ടി.പി. ദാസൻ അന്തരിച്ചു; സംസ്കാരം നാളെ

കോഴിക്കോട്: മുന് മേയറും മുതിര്ന്ന സിപിഐഎം നേതാവുമായ ടി പി ദാസന് (76) അന്തരിച്ചു. ഇന്നലെ രാത്രി 11.30 ഓടെ കോഴിക്കോട് സഹകരണ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. ശാരീരക ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ തുടർന്ന് കുറെ നാളുകളായി അശോകപുരത്തെ വീട്ടില് വിശ്രമത്തിലായിരുന്നു. അസുഖം മൂര്ച്ഛിച്ചതോടെ ഇന്നലെ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിക്കുകായയിരുന്നു. സംസ്കാരം നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് മാവൂർ റോഡ് ശ്മാശനത്തിൽ നടക്കും. മൃതദേഹം നിലവിൽ സഹകരണ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലാണ്.
നിലവില് സിപിഐഎം കോഴിക്കോട് ടൗണ് ഏരിയാകമ്മിറ്റി അംഗമാണ് ടി.പി ദാസൻ. ദീര്ഘകാലം കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്പോര്ട്ട് കൗണ്സില് പ്രസിഡന്റായും പ്രവര്ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെഎസ്വൈഎഫിന്റെയും കെഎസ്എഫിന്റെയും സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തില് പ്രവര്ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ പ്രഥമ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായിരുന്നു ടി പി ദാസന്. പിന്നീട് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായും പ്രവര്ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കാലിക്കറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് അര്ബന് ബാങ്ക് ചെയര്മാൻ, കേരള അര്ബന് ബാങ്ക് ഫെഡറേഷന് ചെയര്മാൻ എന്നീ സ്ഥാനങ്ങളും വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1992 മുതല് 1994 വരെ കോഴിക്കോട് മേയറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. 1996 മുതല് 2001 വരെ നഗരാസൂത്രണ സ്ഥിരം സമിതി ചെയര്മാനായിരുന്ന അദ്ദേഹം എല്ഡിഎഫ് കൗണ്സില് പാര്ട്ടി നേതാവുമായിരുന്നു. കോഴിക്കോട് പാര്ട്ടി കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതില് മുന്നിരയില് പ്രവര്ത്തിച്ച നേതാവ് കൂടിയാണ് ടി പി ദാസന്.
ടി.പി ദാസന്റെ ജനനം
1950 ജൂണ് ഒന്നിന് കൊയിലാണ്ടിയിലായിരുന്നു ടി പി ദാസന്റെ ജനനം. കാരയാട് എല്പി, കല്പ്പത്തൂര് യുപി, മേപ്പയൂര് ഹൈസ്കൂള് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തി. കോഴിക്കോട് ഫിസിക്കല് എഡ്യുക്കേഷനില് ഡിപ്ലോമ നേടിയ അദ്ദേഹം പഠനശേഷം തളി ഗവ. യുപി സ്കൂളില് താല്ക്കാലിക കായികാധ്യാപകനായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. എന്നാൽ 1973-ല് അധ്യാപക സമരത്തെ തുടർന്ന് ജയിലിലായതോടെ ജോലി നഷ്ടമായി. ടി വി ലളിതയാണ് ഭാര്യ. മക്കള് മിലി, മിനി, മിഥുന്. മരുമക്കള്. ബൈജു, സജീഷ്, നീതു.
