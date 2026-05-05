Kerala Election Results 2026: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിന് പിന്നാലെ കോഴിക്കോട് വ്യാപക ആക്രമണം; നരിക്കുനിയിൽ UDF പ്രവർത്തകന് കുത്തേറ്റു

കോഴിക്കോട്: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിന് പിന്നാലെ കോഴിക്കോട് വ്യാപക ആക്രമണം. നരിക്കുനിയിൽ UDF പ്രവർത്തകൻ നരീഷിന് കുത്തേറ്റു.
ഇവിടെ യുഡിഎഫ് എൽഡിഎഫ് പ്രവർത്തകർ തമ്മിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിനിടെയാണ് ഒരാൾക്ക് കുത്തേറ്റത്. ഇയാളെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഇയാളുടെ തലയ്ക്കാണ് പരിക്ക് എന്നാണ് വിവരം.
ഇയാൾക്ക് പുറമെ സിപിഎം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി റിയാസിനും മുൻ ലോക്കൽ സെക്രെട്ടറി കെപി പ്രേംകുമാറും ഉൾപ്പെടെ നാലു പേർക്കും മർദ്ദനമേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ മറ്റ്ജോന്കരയിൽ കെഎം അബ്ഹജിത്തിന്റെ ആഹ്ലാദപ്രകടനത്തിലും സംഘർഷമുണ്ടായതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്. പിഎ മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ റോഡ് ഷോക്കിടെ നല്ലളത്തും യുഡിഎഫ് കൺവീനർ ജാഹിഷ്, ബേപ്പൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റിനും മർദ്ദനമേറ്റിട്ടുണ്ട്.
ധർമ്മടത്ത് കീഴത്തൂരിലെ രാജീവ് ഭവനിലും പുലർച്ചെ ആക്രമണമുണ്ടായി. ആക്രമണത്തിൽ ജനലും കൊടിമരവും ഫർണിച്ചറുകളും നശിപ്പിച്ചു.
