/Abdul Rahim In Kerala: 20 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ ജന്മനാട്ടിലെത്തി അബ്ദുൽ റഹീം

സൗദി ബാലന്റെ കൊലപാതകക്കേസില് 2006 നവംബറിലാണ് അബ്ദുല് റഹീമിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലില് അടച്ചത്.
കോഴിക്കോട്: 20 വർഷത്തെ ജയിൽവാസത്തിന് ശേഷം പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ നാട്ടിലെത്തി അബുൽ റഹീം. ഇന്ന് രാവിലെ 07:35 നാണ് അബ്ദുൽ റഹീം കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിലിറങ്ങിയത്.
ആക്ഷൻ കൗൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അബ്ദുൽ റഹീമിന് ഊഷ്മള സ്വീകരണമാണ് നൽകിയത്. അബ്ദുൽ റഹീം ഇന്നലെ സൗദി സമയം രാത്രി 11:55 ണ് റിയാദിൽ നിന്നുള്ള എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിലായിരുന്നു സ്വന്തം നാടായ കോഴിക്കോട്ടേയ്ക്ക് തിരിച്ചത്. അബ്ദുൽ റഹീമിനെ ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് എയർപോർട്ടിൽ എത്തിച്ചു എമിഗ്രെഷൻ നടപടികൾ ഉൾപ്പെടയുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്.
സൗദി ബാലന്റെ കൊലപാതത്തിൽ 2006 ലായിരുന്നു അബ്ദുൽ റഹീം ജയിലിലായത്. വിചാരണയ്ക്ക് ശേഷം വധശിക്ഷ കോടതി വിധിച്ചെങ്കിലും എംകോഹണദ്രവ്യം നല്കയതിനെ തുടർന്ന് വധശിക്ഷ ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു. കേസിലെ ഗൂഢാലോചനയുമായി നംദപ്പെട്ട 20 വർഷത്തെ തടവുശിക്ഷ അവസാനിച്ചതോടെയാണ് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള വഴി തെളിഞ്ഞത്.
അബ്ദുൽ റഹീം 2006 നവംബറിൽ സൗദിയിൽ എത്തുന്നത് സൗദി സ്വദേശിയുടെ അസുഖബാധിതനായ മകനെ പരിപാലിക്കാനായിരുന്നു. തുടർന്ന് 2006 ഡിസംബറിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാരനായിരുന്ന ബാലൻ മരിക്കാനിടയായ സംഭവത്തിലാണ് റഹീം ജയിലിലായത്. മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത കൈപ്പിഴയാണ് മരണത്തിന് കാരണമെന്ന് വ്യക്തമായെങ്കിലും കോടതി വധശിക്ഷ വിധിക്കുകയായിരുന്നു. കഴുത്തിന് താഴെ ചലനശേഷി ഇല്ലാതിരുന്ന സൗദി ബാലൻ അനസിന് ഭക്ഷണം നല്കിയിരുന്നത് കഴുത്തില് ഘടിപ്പിച്ച ഉപകരണം വഴിയായിരുന്നു. ഷോപ്പിങിനായി പുറത്തുപോകുമ്പോള് ട്രാഫിക് സിഗ്നല് കട്ട് ചെയ്യാന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അനസ് റഹീമിനോട് വഴക്കിട്ടു. ഇത് അനുസരിക്കാതിരുന്ന അബ്ദുല് റഹീമിന്റെ മുഖത്ത് അനസ് പല തവണ തുപ്പി. ഇത് തടയാന് ശ്രമിച്ചപ്പോള് അബദ്ധത്തില് കൈ കഴുത്തിലെ ഉപകരണത്തില് തട്ടുകയും അനസ് ബോധരഹിതനായി മരിക്കുകയായിരുന്നു.
ഒടുവിൽ ഒന്നര കോടി സൗദി റിയാല് അതായത് ഏകദേശ 34 കോടിയിലേറെ ഇന്ത്യന് രൂപ ദിയാധനം നല്കിയതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് കോടതി അബ്ദുൽ റഹീമിന്റെ വധശിക്ഷ ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു. മലയാളികൾ ഒരുമിച്ചാണ് 34 കോടി രൂപ ദിയാധനം സ്വരൂപിച്ചത്.
