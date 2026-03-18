English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kozhikode City
Koyilandi MBBS Student Death Accident: കൊയിലാണ്ടി സ്‌കൂട്ടർ അപകടം: അപകടത്തിൽ ദുരൂഹത? വിദ്യാർത്ഥികളെ മറ്റൊരു വാഹനം ഇടിച്ചിട്ടോ?

Koyilandi MBBS Student Death accident: സ്‌കൂട്ടർ പോസ്റ്റിലിടിച്ചു ഓടയിലേക്ക് വീണാണ് എംബിബിഎസ്‌ വിദ്യാർഥികൾ മരിച്ചതെങ്കിൽ വാഹനത്തിന്റെ പിൻഭാഗം എങ്ങനെ തകർന്നു. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 18, 2026, 12:03 PM IST
  • കൊയിലാണ്ടി വാഹനാപകടത്തിൽ മൂന്ന് എബിബിഎസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹത
  • വിദ്യാർത്ഥികൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനം പിന്നിൽ നിന്നും ഇടിച്ചിട്ടതാണോ എന്ന് നാട്ടുകാർ സംശയം മുന്നറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്

Trending Photos

കോഴിക്കോട്: കൊയിലാണ്ടി വാഹനാപകടത്തിൽ മൂന്ന് എബിബിഎസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹത. വിദ്യാർത്ഥികൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനം പിന്നിൽ നിന്നും ഇടിച്ചിട്ടതാണോ എന്ന് നാട്ടുകാർ സംശയം മുന്നറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

Add Zee News as a Preferred Source

ഇതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് വരികയാണ്. മാത്രമല്ല സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടേക്കും എന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് പുലർച്ചെ രണ്ടരയോടെ നടന്ന അപകടത്തിലാണ് മൂന്ന് എംബിബിഎസ്‌ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം സംഭവിച്ചത്. 

വാഹനത്തിന്റെ പുറക് വശം തകർന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ട നാട്ടുകാരാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. സ്‌കൂട്ടറപകടം ഉണ്ടായത് പോസ്റ്റിലിടിച്ചാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ സ്‌കൂട്ടറിന്റെ പിൻഭാഗം തകരുമോ? എന്നാണ് നാട്ടുകാർ ചോദിച്ചത്. നാട്ടുകാരുടെ സംശയത്തെ തുടർന്ന് അടുത്തുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചെങ്കിലും അപകടത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. 

സംഭവത്തെ തുടർന്ന് വടകര ഡിവൈഎസ്‌പി ഉൾപ്പെടെ സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇന്ന് പുലർച്ചെ നടന്ന അപകടത്തിൽ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളായ നന്ദകിഷോർ, അഭിയാൻ, അഭിനവ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.  അപകടത്തിൽ മൂന്നുപേരും സംഭവ സ്ഥലത്തുവച്ചുതന്നെ മരിക്കുകയായിരുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Koyilandy AccidentKozhikodeKoyilandy Scooter Accident3 MBBS Student Diedroad accident

Trending News