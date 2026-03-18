കോഴിക്കോട്: കൊയിലാണ്ടി വാഹനാപകടത്തിൽ മൂന്ന് എബിബിഎസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹത. വിദ്യാർത്ഥികൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനം പിന്നിൽ നിന്നും ഇടിച്ചിട്ടതാണോ എന്ന് നാട്ടുകാർ സംശയം മുന്നറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ഇതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് വരികയാണ്. മാത്രമല്ല സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടേക്കും എന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് പുലർച്ചെ രണ്ടരയോടെ നടന്ന അപകടത്തിലാണ് മൂന്ന് എംബിബിഎസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം സംഭവിച്ചത്.
വാഹനത്തിന്റെ പുറക് വശം തകർന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ട നാട്ടുകാരാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. സ്കൂട്ടറപകടം ഉണ്ടായത് പോസ്റ്റിലിടിച്ചാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ സ്കൂട്ടറിന്റെ പിൻഭാഗം തകരുമോ? എന്നാണ് നാട്ടുകാർ ചോദിച്ചത്. നാട്ടുകാരുടെ സംശയത്തെ തുടർന്ന് അടുത്തുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചെങ്കിലും അപകടത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്.
സംഭവത്തെ തുടർന്ന് വടകര ഡിവൈഎസ്പി ഉൾപ്പെടെ സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇന്ന് പുലർച്ചെ നടന്ന അപകടത്തിൽ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളായ നന്ദകിഷോർ, അഭിയാൻ, അഭിനവ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. അപകടത്തിൽ മൂന്നുപേരും സംഭവ സ്ഥലത്തുവച്ചുതന്നെ മരിക്കുകയായിരുന്നു.
