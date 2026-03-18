English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kozhikode City
Koyilandy Scooter Accident: കൊയിലാണ്ടിയിൽ സ്കൂട്ടർ പോസ്റ്റിലിടിച്ച് അപകടം; മൂന്ന് MBBS വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

Koyilandy Accident: കൊയിലാണ്ടിയിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മൂന്ന് എംബിബിഎസ്‌ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 18, 2026, 08:35 AM IST
  • കൊയിലാണ്ടി കുറുവങ്ങാട് നടന്ന വാഹനാപകടത്തിൽ മൂന്ന് എംബിബിഎസ്‌ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
  • അപകടത്തിൽ കൊല്ലം സ്വദേശി നന്ദകിഷോർ, കായംകുളം സ്വദേശി അഭിയാൻ, പാലക്കാട് സ്വദേശി അഭിനവ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്

കോഴിക്കോട്: കൊയിലാണ്ടി കുറുവങ്ങാട് നടന്ന  വാഹനാപകടത്തിൽ മൂന്ന് എംബിബിഎസ്‌ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം.  അപകടത്തിൽ കൊല്ലം സ്വദേശി നന്ദകിഷോർ, കായംകുളം സ്വദേശി അഭിയാൻ, പാലക്കാട് സ്വദേശി അഭിനവ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഇലക്ട്രിക് സ്‌കൂട്ടർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് സമീപത്തെ പോസ്റ്റിലിടിച്ചാണ് അപകടം നടന്നത്. പിന്നാലെ ഇവരുടെ സ്‌കൂട്ടർ ഓടയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു.  അപകടം ഇന്ന് പുലർച്ചെ 02:30 ഓടെയാണ്. ഇവർ മൂവരും മലബാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. 

അപകടം നടന്ന ഉടനെ പിന്നേൽ വന്ന മറ്റു വാഹന യാത്രക്കാർ ഇവരെ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപകടത്തിൽ മൂവരും തൽക്ഷണം മരിച്ചുവെന്നാണ്. ഇവരുടെ മൃതദേഹാഹമ് നിലവിൽ കോഴിക്കോട് മേടിക്കാൻ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.  സംഭവത്തിൽ സമീപത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളടക്കം പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അന്വേഷം പോലീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Koyilandy AccidentKozhikodeKoyilandy Scooter Accident3 MBBS Student Diedroad accident

Trending News