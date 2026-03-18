Koyilandy Scooter Accident: കൊയിലാണ്ടിയിൽ സ്കൂട്ടർ പോസ്റ്റിലിടിച്ച് അപകടം; മൂന്ന് MBBS വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

കോഴിക്കോട്: കൊയിലാണ്ടി കുറുവങ്ങാട് നടന്ന വാഹനാപകടത്തിൽ മൂന്ന് എംബിബിഎസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. അപകടത്തിൽ കൊല്ലം സ്വദേശി നന്ദകിഷോർ, കായംകുളം സ്വദേശി അഭിയാൻ, പാലക്കാട് സ്വദേശി അഭിനവ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.
ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് സമീപത്തെ പോസ്റ്റിലിടിച്ചാണ് അപകടം നടന്നത്. പിന്നാലെ ഇവരുടെ സ്കൂട്ടർ ഓടയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു. അപകടം ഇന്ന് പുലർച്ചെ 02:30 ഓടെയാണ്. ഇവർ മൂവരും മലബാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ്.
അപകടം നടന്ന ഉടനെ പിന്നേൽ വന്ന മറ്റു വാഹന യാത്രക്കാർ ഇവരെ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപകടത്തിൽ മൂവരും തൽക്ഷണം മരിച്ചുവെന്നാണ്. ഇവരുടെ മൃതദേഹാഹമ് നിലവിൽ കോഴിക്കോട് മേടിക്കാൻ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ സമീപത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളടക്കം പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അന്വേഷം പോലീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്.
