/Kozhikode Car Fire Accident: ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാറിന് തീപിടിച്ച് ഗർഭിണി വെന്തുമരിച്ചു; ഭർത്താവ് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ

കാറിന്റെ മുന്വശത്ത് നിന്ന് പുക ഉയരുന്നത് കണ്ട് ലാലു പെട്ടെന്ന് പുറത്തിറങ്ങി എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
കോഴിക്കോട്: ചെറുവണ്ണൂരിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാറിനു തീപിടിച്ച് ഗർഭിണി വെന്തുമരിച്ചു. മരിച്ചത് കാക്കരമുക്ക് സ്വദേശി റിജിൻലാലിന്റെ ഭാര്യ സോനയാണ്.
കാർ ഓടിച്ചിരുന്ന സോനയുടെ ഭർത്താവ് റിജിൻലാലിനെ ഗുരുതരമായ പൊള്ളലേറ്റ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാടിനെ നടുക്കിയ ദുരന്തം ഉണ്ടായത് ഇന്നലെ രാത്രി 9 മണിയോടെയാണ്. ആശുപത്രിയിൽ പോയി മടങ്ങുകയായിരുന്ന സോന ആറു മാസം ഗർഭിണി ആയിരുന്നു. റോഡിലൂടെ പോകുകയായിരുന്ന കാറിൽ നിന്നും തീയും പുകയും ഉയരുന്നത് കണ്ടതോടെ നാട്ടുകാർ ഓടികൂടുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതിനിടെ ഡ്രൈവർ സീറ്റിൽ ആയിരുന്ന റിജിൻ പുറത്തിറങ്ങിയെങ്കിലും പുറകിലത്തെ സീറ്റിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്ന സോനയ്ക്ക് ഡോർ ലോക്ക് ആയതിനെ തുടർന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
ഇതിനിടയിൽ തൊട്ടടുത്ത വയലിൽ നിന്നും വെള്ളം കോരിയൊഴിച്ചു തീ അണച്ച് സോനയെ നാട്ടുകാർ പുറത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നടന്നില്ല. റിജിൻലാൽ തൊട്ടടുത്ത തോട്ടിൽ ഇറങ്ങിയാണ് വസ്ത്രത്തിലെ തീ അണച്ചത്. തുടർന്നാണ് റിജിൻലാലിനെ കോഴിക്കോട്ടെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്.
സോനയുടെ മൃതദേഹം ഫയർഫോഴ്സ് യൂണിറ്റ് എത്തിയാണ് പുറത്തെടുത്തത്. കാറിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് വലിയ രീതിയിൽ തീ പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോനയുടെ മൃതദേഹം കല്ലോട് ആശുപത്രീയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡോക്ടറെ കണ്ടു മടങ്ങവേയായിരുന്നു അപകടം നടന്നത്.
