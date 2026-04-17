Nijesh Aravind Resigns: കോഴിക്കോട് ഡിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി നിജേഷ് അരവിന്ദ് രാജിവെച്ചു

കോഴിക്കോട്: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ കോഴിക്കോട് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൽ കടുത്ത ഭിന്നത. ഡിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി നിജേഷ് അരവിന്ദ് തന്റെ രാജികത്ത് കെപിസിസിക്ക് കൈമാറി.
Also Read: ലൈംഗിക പീഡനക്കേസ്: കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലർ പ്രശോഭ് സി വത്സന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി
രാജിക്കത്ത് ഇന്നലെയാണ് കെപിസിസിക്ക് കൈമാറിയത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് പാർട്ടി പരിഗണിച്ചില്ല എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് രാജി നൽകിയത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് എലത്തൂർ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് നിജേഷിനെ പരിഗണിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു. ആ ഘട്ടത്തിൽ ബാലുശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിന്റെ പ്രചാരണ ചുമതല നൽകാമെന്നായിരുന്നു പാർട്ടി നിജേഷിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിലും അതും നൽകിയില്ല. ഇതിലെല്ലാമുള്ള അതൃപ്തിയാണ് രാജിക്ക് കാരണമായത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യഘട്ട സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക പുറത്തുവന്നപ്പോൾ നിജേഷ് അരവിന്ദ് കോൺഗ്രസിനെതിരെ രംഗത്തു വന്നിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ ഘട്ട സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക വന്നതോടെ ഉത്തരം കിട്ടിയെന്നും വ്യക്തിപരമായി അതിലും വലിയ തിരിച്ചറിവുകള് ഉണ്ടായെന്നും നിജേഷ് അരവിന്ദ് ആരോപിച്ചിരുന്നു.
താന് മറ്റൊരു പാര്ട്ടിയിലേക്കും പോകാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും കോണ്ഗ്രസുകാരനായി തുടരുമെന്നും നിജേഷ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
