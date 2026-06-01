/Kozhikode News: ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കെ കാറിന്റെ മുൻഭാഗത്തുനിന്ന്‌ പുക ഉയർന്നു; വഴിയാത്രക്കാർ കണ്ടത് രക്ഷയായി! ഒഴിവായത് വൻ ദുരന്തം

കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് മുക്കത്ത് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാറിന് തീപിടിച്ചു. മണാശ്ശേരിയിൽ ഞായറാഴ്ച രാത്രി എട്ടുമണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. അശ്വിൻ തോമസ് എന്നയാൾ സഞ്ചരിച്ച കാറിനാണ് തീപിടിച്ചത്. കാറുമായി ഒരു കിലോമീറ്ററോളം പോയപ്പോഴാണ് മുൻഭാഗത്തുനിന്ന് തീ ഉയർന്നത്.
പുക ഉയരുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട വഴിയാത്രക്കാരാണ് അശ്വിനോട് വിവരം പറഞ്ഞത്. ഉടൻ തന്നെ ഇയാൾ കാറിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങിയതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി. കാറിൽ നിന്നിറങ്ങിയ അശ്വിൻ നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ വെള്ളമൊഴിച്ച് തീയണയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല.
തുടർന്ന് മുക്കം അഗ്നിരക്ഷാസേന സംഘം സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് തീയണച്ചത്. ഗ്രേഡ് അസി. സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ സി. മനോജിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫയർ ഓഫീസർമാരായ കെ.എം. ജിഗേഷ്, ടി.പി. ശരത്, ശ്രീജിൻ, കെ.എസ്. വിജയകുമാർ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് തീ പൂർണമായും അണച്ചത്.
അതേസമയം അടുത്തിടെ കോഴിക്കോട് ചെറുവണ്ണൂരില് കാറിന് തീപിടിച്ച് ഗര്ഭിണിയും ഭർത്താവും പൊള്ളലേറ്റ് മരിച്ചിരുന്നു. പാലേരി കല്ലിക്കണ്ടിയില് 27കാരിയായ സോനയും ഭർത്താവ് രജിനുമാണ് മരിച്ചത്. സംഭവത്തിലെ ദുരൂഹത ഇപ്പോഴും നീങ്ങിയിട്ടില്ല. അപകടമല്ല കൊലപാതകമാണെന്ന ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു.
