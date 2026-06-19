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Kozhikode Nipah Virus: നിപ ബാധിതന്റെ നില ഗുരുതരം; പത്തു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും രോഗി വെന്റിലേറ്ററിൽ

Nipah Case: സംസ്ഥാനത്ത ഷിഗെല്ല ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പകര്‍ച്ച വ്യാധികള്‍ വ്യാപകമാകുന്നത് ആശങ്കയാകുന്നുണ്ട്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 19, 2026, 09:32 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 09:33 AM IST
Kozhikode Nipah Virus: നിപ ബാധിതന്റെ നില ഗുരുതരം; പത്തു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും രോഗി വെന്റിലേറ്ററിൽ
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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നിപ ബാധിതന്റെ നില ഗുരുതരം; പത്തു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും രോഗി വെന്റിലേറ്ററിൽ
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