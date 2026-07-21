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Kozhikode Palayam Murder Case: പാളയത്തെ കൊലപാതകം; ഒരാൾ കസ്റ്റഡിയിൽ

Palayam Murder Case Updates: കൊലപാതകം ലഹരി സംഘത്തെ കുറിച്ച് വിവരം നല്‍കിയതിൽ എന്ന കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണം പോലീസ് തള്ളി.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 21, 2026, 01:41 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 01:41 PM IST
Kozhikode Palayam Murder Case: പാളയത്തെ കൊലപാതകം; ഒരാൾ കസ്റ്റഡിയിൽ
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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