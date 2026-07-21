/Kozhikode Palayam Murder Case: പാളയത്തെ കൊലപാതകം; ഒരാൾ കസ്റ്റഡിയിൽ

കോഴിക്കോട്: പാളയം കൊലപാതക്കേസിൽ ഒരാൾ കസ്റ്റഡിയിലെന്ന റിപ്പോർട്ട്. കസ്റ്റഡിയിലുള്ളത് കൊല്ലപ്പെട്ട ബിജുവിന്റെ ബന്ധുവാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പ്രതിയെ കസബ പോലീസ് കസ്റ്റഡികയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
പ്രതി മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മുൻപ് ബിജുവും സംഘവും ചേർന്ന് ചികിത്സയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചിരുന്നു. ഇത്തിനു ശേഷമുള്ള മുൻവൈരാഗ്യമാണ് കൊലപാതകത്തിന് കരണമെന്നാണ് സൂചന. കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പ്രതിയെ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്.
പാളയത്തെ ഒറ്റമുറി വീട്ടില് ബിജുവിനെ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത് ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചയോടെയായിരുന്നു. ബിജുവിന്റെ ശരീരം രക്തത്തില് കുളിച്ച നിലയിലായിരുന്നു. ബിജുവിനെ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത് അമ്മയാണ്.
അമ്മയാണ് പ്രദേശവാസികളെയും ബന്ധുക്കളേയും ബിജുവിന്റെ വിവരം അറിയിച്ചത്. തുടർന്ന് പോലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ബിജുവിന്റേത് കൊലപാതകമെന്ന് വ്യക്തമാകുകയായിരുന്നു. ബിജുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്നും രണ്ടുമല്ല 45 മുറുവുകളായിരുന്നു എന്നാണ് പോസ്റ്റുമോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്.
ബിജുവിന്റെ കഴുത്തിന്റെ മുന്പിലും പിന്ഭാഗത്തുമായി 18 കത്തിക്കുത്തുകളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നുണ്ട്. കൊലപാതകം കിച്ചണ് നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചാവാം എന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നിഗമനം. കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണം ഈ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ ലഹരി സംഘങ്ങളാണെന്നാണ്. അവിടെ ലഹരി സംഘം സജീവമായിരുന്നുവെന്നും ഇതിനെ ബിജു പലതവണ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും ബിജുവിന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല ഇതിനെ കുറിച്ച് ബിജു പോലീസിനെയും അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്നും അതിന്റെ വൈരാഗ്യമാണോ ഈ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് സംശയമുണ്ടെന്നും കുടുംബം ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ ഈ ആരോപണം തള്ളിയ പോലീസ് ബിജു അങ്ങനൊരു വിവരം പോലീസിന് നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
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