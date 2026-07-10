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Clock Tower Accident: റെയിൽവേ ക്ലോക്ക് ടവർ അപകടം: ഗുരുതര അനാസ്ഥയെന്ന് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട്

ക്ലോക്ക് ടവര്‍ തകര്‍ന്ന സംഭവത്തില്‍ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്താനാണ് റെയില്‍വേയുടെ തീരുമാനം.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 10, 2026, 09:50 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 09:50 AM IST
Clock Tower Accident: റെയിൽവേ ക്ലോക്ക് ടവർ അപകടം: ഗുരുതര അനാസ്ഥയെന്ന് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട്
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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