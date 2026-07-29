/Vadakara Drug Case: വടകര ലഹരിക്കേസിൽ മുഖ്യകണ്ണി വയനാട് സ്വദേശി; ഒരു യുവതികൂടി നിരീക്ഷണത്തിൽ

കൽപറ്റ: വടകര ലഹരിക്കേസിൽ മുഖ്യകണ്ണിയെ തിരഞ്ഞ് അന്വേഷണ സംഘം. വയനാട് സ്വദേശിയാണ് കേസിലെ മുഖ്യകണ്ണി എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നീക്കം.
കേസിൽ ഇന്നലെ ജിജിൽ കുര്യാക്കോസ് അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട് ഇയാളിൽ നിന്നും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇയാളുടെ അകൗണ്ടിണ്ടിലൂടെ ഏകദേശം ഒരു കോടി രൂപയുടെ ഇടപാടാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. പ്രതികളുടെ ബാങ്കുവിവരങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ കേസിൽ മറ്റൊരു യുവതിയും നിറ്രീക്ഷണത്തിലുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അത് അറസ്റ്റിലായ അദ്ധ്യാപികമാരുടെ സുഹൃത്താണ്. ഇവർ ബെംഗളൂരുവിലാണ് ഉള്ളത്.
കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ അദ്യാപികമാരെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് എസ്ഐടി ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത് കോടതിയിൽ നൽകിയ ഹർജി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. ഇവർ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്താൽ കേസിൽ കൂടുതൽ ചുരുളഴിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ വിശ്വാസം. സംഭവത്തിൽ ഇതുവരെ 5 പേർ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ അറസ്റ്റിലായ അദ്ധ്യാപികയെയും ഓൺലൈൻ ഡെലിവറി ബോയ് ജിജിലിനെയും അന്വേഷണ സംഘം ഉടനെ കസ്റ്റഡിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്. കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ നൽകുന്നത് വടകര എൻഡിപിഎസ് കോടതിയിലാണ്.
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