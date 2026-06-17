/Malaria Reported In Kozhikode: കോഴിക്കോട് വീണ്ടും മലേറിയ; രോഗം ബാധിച്ചത് ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളിക്ക്

കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് വീണ്ടും മലേറിയ സ്ഥിരീകരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. രോഗം ബാധിച്ചത് വളയം ടൗൺ ഉൾപ്പെടുന്ന വാർഡിൽ താമസിക്കുന്ന ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശിക്കാണ്.
ഇയാൾ നാട്ടിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് വളയത്ത് എത്തിയത്. ശക്തമായ പനി ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ഇയാളെ വളയം ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇവിടെ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇയാൾക്ക് മലേറിയ ബാധ കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിനിടെ ഇയാൾ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപോവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച കോഴിക്കോട് 2 പേർക്ക് മലേറിയ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.
ഒളവണ്ണ സ്വദേശി അറുപത്തിമൂന്നുകാരനും തിക്കോടിയിൽ നിന്നുള്ള ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളിക്കുമാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഒളവണ്ണ സ്വദേശി അതിഥി തൊഴിലാളികൾ തിങ്ങിപാർക്കുന്നിടത്താണ് താമസം. അവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്ന മലേറിയ ഇയാൾക്കും പകർന്നതാകാം എന്നാണ് സംശയം.
കൊതുകുകളിലൂടെ പകരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് മലേറിയ. രോഗബാധിതമായ കൊതുകുകളുടെ കടിയിലൂടെയാണ് ഇത് പ്രധാനമായും പടരുന്നത്. പെൺ അനോഫിലിസ് കൊതുക്: രോഗമുള്ള ഒരാളെ കടിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ രക്തത്തിലുള്ള പരാന്നഭോജി കൊതുകിന്റെ ശരീരത്തിൽ എത്തുകയും ഈ കൊതുക് പിന്നീട് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാളെ കടിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ രക്തത്തിലേക്ക് പകരുകയും ചെയ്യുന്നു.
കൊതുക് കടിക്കാതെ ചില സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയും മലേറിയ പകരാം. അതായത് രോഗബാധിതനായ വ്യക്തിയുടെ രക്തം സ്വീകരിയ്ക്കുന്നതിലൂടെ, റോളു ബഹ്ദിച്ച അവയവങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കുന്നതിലൂടെ അതുപോലെ ഗർഭിണിയായ അമ്മയിൽ നിന്നും കുഞ്ഞിലേക്കും രോഗം പകരാം. എന്നാൽ മലേറിയ ബാധിച്ച ഒരാളോട് അടുത്തിടപഴകുന്നത് കൊണ്ട് അയാളിൽ നിന്നും രോഗം പകരില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
കൊതുകുകൾ കൂടുതലുള്ളിടത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കുക, ശരീരം മുഴുവനും പൊതിയുന്ന തരത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക. വാതിലുകളിലും ചാനലുകളിലും നെറ്റ് അടിച്ചു സുരക്ഷിതമാക്കുക.
കടുത്ത പനി, വിറയൽ, ക്ഷീണം ചിലർക്ക് തലവേദന, ഛർദി, പേശിവേദന, നെഞ്ചുവേദന, തളർച്ച, ചുമ എന്നിവയും അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്.
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