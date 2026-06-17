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Malaria Reported In Kozhikode: കോഴിക്കോട് വീണ്ടും മലേറിയ; രോഗം ബാധിച്ചത് ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളിക്ക്

രോഗബാധിതനായ അതിഥി തൊഴിലാളി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയതായാണ് വിവരം

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 17, 2026, 11:51 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 11:51 AM IST
Malaria Reported In Kozhikode: കോഴിക്കോട് വീണ്ടും മലേറിയ; രോഗം ബാധിച്ചത് ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളിക്ക്
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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കോഴിക്കോട് വീണ്ടും മലേറിയ; രോഗം ബാധിച്ചത് ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളിക്ക്
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