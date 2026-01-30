Malikkadavu Murder: മാളിക്കടവിൽ യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസ്; പ്രതിയും ഭാര്യയും ചേർന്ന് മൃതദേഹം കാറിൽ കയറ്റുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്

കോഴിക്കോട്: മാളിക്കടവിൽ യുവതി കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ പ്രതി വൈശാഖനും ഭാര്യയും ചേർന്ന് മൃതദേഹം കാറിൽ കയറ്റുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെ അന്വേഷണത്തിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവ്. യുവതി സ്വയം ജീവനൊടുക്കിയതാണെന്ന പ്രതിയുടെ വാദങ്ങൾ തള്ളുന്നതാണ് പുതിയ തെളിവുകൾ.
കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച നടന്ന സംഭവത്തിൽ അഞ്ച് ദിവസത്തെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലുള്ള പ്രതിയുമായി ഇന്ന് വിവിധയിടങ്ങളിൽ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തും. കൊലപാതകം നടന്ന സ്ഥാപനം, ഉറക്കഗുളികയും ജ്യൂസും വാങ്ങിയ കടകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ എത്തിച്ചാകും തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുക. യുവതിയുമായുള്ള ബന്ധം ഭാര്യ അറിയുമെന്ന ഭയമാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
ഒരുമിച്ച് മരിക്കാമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് യുവതിയെ സ്വന്തം സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി വൈശാഖൻ കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൂടാതെ, യുവതിക്ക് പതിനാറ് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ മുതൽ വൈശാഖൻ പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നതായി ഇവരുടെ ഡയറിക്കുറിപ്പുകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്.
ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതിക്കെതിരെ പോക്സോ നിയമപ്രകാരം മറ്റൊരു കേസുകൂടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. എലത്തൂർ പോലീസാണ് കേസിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. യുവതിയുമായുള്ള ബന്ധം ഭാര്യ അറിയുമെന്ന ഭയത്താലാണ് യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം.
