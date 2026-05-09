Massive Drug Bust In Kozhikode: 1 kg എംഡിഎംഎയുമായി മൂന്നുപേർ കോഴിക്കോട് പിടിയിൽ

കോഴിക്കോട്: പന്തീരംകാവിൽ ഒരു കിലോ എംഡിഎംഎയുമായി മൂന്നു പേർ പിടിയിൽ. ചെമ്പ്ര സ്വദേശി ആദിൽ ഷാൻ, പള്ളിക്കൽ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഹർഷൻ, ഐക്കരപ്പള്ളി സ്വദേശി ഫർഹാൻ എന്നിവരെയാണ് എംഡിഎംഎയുമായി പിടികൂടിയത്.
ഇവർ ഒരു കിലോഗ്രാമിലധിമുള്ള എംഡിഎംഎ കാറിൽ കടത്താൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തടുർന്ന് ഇവരെ പോലീസും ഡാൻസാഫ് സംഘവും ചേർന്നാണ് പിടികൂടിയത്.
ഇന്ന് രാവിലെ ആറുമണിയോടെയാണ് ഇവരെ കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യവിവരം അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇവരിൽ നിന്നും വൻ മയക്കുമരുന്ന് ശേഖരം പിടികൂടിയത്. വേനൽ അവധിക്കാലമായതിനാൽ സ്കൂൾ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ ലഹരിമരുന്ന് എത്തിച്ചതെന്നാണ് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നത്.
പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്. ഇവരിൽ നിന്നും ലഹരി മാഫിയയുടെ കൂടുതൽ കണ്ണികളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പോലീസും ടാൻസാഫ് സംഘവും.
