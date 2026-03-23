Mysuru Bus Accident: മൈസൂരുവിൽ സ്വകാര്യ ബസ് ഡിവൈഡറിൽ ഇടിച്ചുകയറി അപകടം; 4 മലയാളികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

Mysuru Accident: മൈസൂരു എക്സ്പ്രസ് വേയിൽ തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ കോഴിക്കോട് നിന്ന് ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന സ്ലീപ്പർ ബസ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് നാല് പേർ മരിച്ചു.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 23, 2026, 09:34 AM IST
Read Also

  1. KSRTC Bus Accident : കൊല്ലത്ത് കെഎസ്ആർടിസി ബസും ടൂറിസ്റ്റ് ബസും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്

Trending Photos

Today&#039;s Horoscope: പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാം, തൊഴിൽ രം​ഗത്തും പുരോ​ഗതി; നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം...
13
Horoscope Today
Today's Horoscope: പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാം, തൊഴിൽ രം​ഗത്തും പുരോ​ഗതി; നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം...
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് ആത്മീയതയിൽ താല്പര്യം വർധിക്കും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് ആത്മീയതയിൽ താല്പര്യം വർധിക്കും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Weekly Horoscope March 22 To 28: കടലോളം നേട്ടങ്ങൾ തേടിയെത്തും; മേടം മുതൽ മീനം വരെ 12 രാശിക്കാരുടെയും സമ്പൂർണ വാരഫലം അറിയാം
12
Weekly Horoscope
Weekly Horoscope March 22 To 28: കടലോളം നേട്ടങ്ങൾ തേടിയെത്തും; മേടം മുതൽ മീനം വരെ 12 രാശിക്കാരുടെയും സമ്പൂർണ വാരഫലം അറിയാം
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണം വാങ്ങാൻ ഇതാണ് ബെസ്റ്റ് ടൈം! കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ തന്നെ; ഇന്നത്തെ വില വിവരം അറിയാം...
6
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണം വാങ്ങാൻ ഇതാണ് ബെസ്റ്റ് ടൈം! കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ തന്നെ; ഇന്നത്തെ വില വിവരം അറിയാം...
തെലങ്കാന: മൈസൂരിൽ വാഹനാപകടം.  സ്വകാര്യ ബസ് ഡിവൈഡറിൽ ഇടിച്ചുകയറിയുണ്ടായ അപകടത്തിൽ നാല്‌ മലയാളികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം.  

ഇന്ന് പുലർച്ചെ ബെംഗളൂരു-മൈസൂരു എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. മരിച്ചത് ബസിലെ യാത്രക്കാരാണ്. അപകടത്തിൽ പെട്ടത് പികെ ട്രാവൽസ് എന്ന ബസാണ്. ചന്നപട്ടണയ്ക്ക് സമീപമായിരുന്നു അപകടം നടന്നത്. ഈ ബസ് കോഴിക്കോട് നിന്നും ബെംഗളുരുവിലേക്ക് പോയതായിരുന്നു. ബസിലെ മറ്റ് യാഹ്‌ട്രക്കാർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. 

അപകടത്തിൽ കൊയിലാണ്ടി സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഫർഹാൻ, റഫീസ്, റഷീദ്, മെസി സ്വദേശി സാക്കിർ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. അപകടത്തിന് കാരണം ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിപ്പോയതാണ് എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. 

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

