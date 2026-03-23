Mysuru Bus Accident: മൈസൂരുവിൽ സ്വകാര്യ ബസ് ഡിവൈഡറിൽ ഇടിച്ചുകയറി അപകടം; 4 മലയാളികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

തെലങ്കാന: മൈസൂരിൽ വാഹനാപകടം. സ്വകാര്യ ബസ് ഡിവൈഡറിൽ ഇടിച്ചുകയറിയുണ്ടായ അപകടത്തിൽ നാല് മലയാളികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം.
ഇന്ന് പുലർച്ചെ ബെംഗളൂരു-മൈസൂരു എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. മരിച്ചത് ബസിലെ യാത്രക്കാരാണ്. അപകടത്തിൽ പെട്ടത് പികെ ട്രാവൽസ് എന്ന ബസാണ്. ചന്നപട്ടണയ്ക്ക് സമീപമായിരുന്നു അപകടം നടന്നത്. ഈ ബസ് കോഴിക്കോട് നിന്നും ബെംഗളുരുവിലേക്ക് പോയതായിരുന്നു. ബസിലെ മറ്റ് യാഹ്ട്രക്കാർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.
അപകടത്തിൽ കൊയിലാണ്ടി സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഫർഹാൻ, റഫീസ്, റഷീദ്, മെസി സ്വദേശി സാക്കിർ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. അപകടത്തിന് കാരണം ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിപ്പോയതാണ് എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.