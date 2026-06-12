കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിപ ബാധിച്ചു ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന രോഗിയുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഫറോക്ക് സ്വദേശിയായ യുവാവ് ഐസൊലേഷ വാർഡിൽ വെന്റിലേറ്ററിലാണ്.
ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഇയാളുടെ റൂട്ട് മാപ്പ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രോഗിയുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയ 15 പേരെ ക്വറന്റീനിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രദേശത്ത് കൂടുതൽ പേർക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമായാൽ മാത്രമേ അവിടെ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ് സോൺ ആയി പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്നാണ് നിലവിൽ തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിപ രോഗിയ്ക്ക് രോഗലക്ഷണം പ്രകടമായത് മെയ് 30 മുതലാണ്. അന്ന് മുതൽ ജൂൺ 10 ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് വരെള്ളവരുടെ റൂട്ട് മാപ്പ് ആണ് പുറത്തുവിട്ടത്.
ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ വിലയിരുത്തൽ അനുസരിച്ചു രോഗലക്ഷണം കണ്ടതുമുതൽ രോഗി അധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ്. ഇദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയത് 2 സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ, ഫറോക്ക് കോളേജിന് അടുത്തുള്ള പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്, വീട് എന്നിവിടങ്ങളാണ്. രോഗിയുടെ സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ ഉള്ള 77 പേരിൽ 58 പേർ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരാണ്.
രോഗിയുമായി ഇടപെട്ടതിൽ ഹൈ റിസ്ക് കാറ്റഗറിയിലുള്ള 15 പേരെയാണ് ക്വറന്റീനിൽ പോകാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കണ്ട്രോൾ റൂം തുറന്നിട്ടുണ്ട്.
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