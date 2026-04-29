Kozhikode Crime: കുപ്രസിദ്ധ മോഷ്ടാവ് ഡോളർ അനിയും കൂട്ടാളിയും അറസ്റ്റിൽ

കോഴിക്കോട്: കുപ്രസിദ്ധ മോഷ്ടാവ് ഡോളർ അനിയും കൂട്ടാളിയും അറസ്റ്റിൽ. അൻപതിലധികം മോഷണക്കേസിൽ പ്രതിയാണ് ഷിമോഗ കൊള്ള സ്വദേശി ഡോളർ ആനിയും കൂട്ടാളിയും.
മാർച്ച് 24 ണ് കോഴിക്കോട് അഴകൊടി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമുള്ള സൈബർ ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധൻ വിനോദ് ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും 20 പവനോളം സ്വർണം കവർന്ന കേസിലാണ് ഇവർ അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നത്. വീട്ടിൽ ആരുമില്ലെന്ന് മനസിലാക്കി വീടിന്റെ മുൻവാതിൽ പൊളിച്ചാണ് അനിൽ മോഷണം നടത്തിയത്. ഈ സ്വർണം വിൽക്കാൻ വേണ്ടി അനിലിനെ സഹായിച്ച ജെയിംസിനേയും പോലീസ് പിടികൂടിയായിട്ടുണ്ട്.
മോഷണശേഷം ഒളിവിൽ പോയ പ്രതിയെ കണ്ടെത്തനായി ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി മെറിൻ ജോസഫിന്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഡിസിപി പദംസിങ്, ടൗണ് എസിപി പ്രമോദന് കെ.വി, നടക്കാവ് സിഐ ഷൈന് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തില് പ്രത്യേക സംഘം രൂപീകരിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. സംഭവത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളും പരിശോധിച്ചതില് നിന്നാണ് മോഷണം നടത്തിയത് അനില് കുമാറാണെന്ന് പോലീസിന് പിടികിട്ടിയത്.
തുടര്ന്ന് കര്ണാടകയിലും തമിഴ്നാട്ടിലും പോലീസ് തിരച്ചില് നടത്തിയെങ്കിലും ഇയാളെ കിട്ടിയില്ല. ഒടുവിൽ കോൾ റെക്കോർഡും മറ്റും പരിശോധിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതി തമിഴ്നാട്ടിലെ കമ്പത്തുള്ള ഒരു കോളനിയിൽ താമസിക്കുന്നെന്ന വിവരം ലഭിച്ചത്. തുടർന്ന് അവിടെ പോലീസ് എത്തിയെങ്കിലും പ്രതി തേനിയിലേക്ക് കടന്നു കളഞ്ഞു. അവസാനം തേനി ടൗണിൽ വച്ച് വളരെ സാഹസികമായിട്ടാണ് പ്രതിയെ പോലീസ് പിടികൂടിയത്. അനിൽകുമാറിനെ പിടികൂടിയതോതിടെ വിവിധയിടങ്ങളിലെ എട്ടോളം കവർച്ചാ കേസുകൾക്ക് തുമ്പുണ്ടായിരിക്കുകയാണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.