English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kozhikode City
Kozhikode Crime: കുപ്രസിദ്ധ മോഷ്ടാവ് ഡോളർ അനിയും കൂട്ടാളിയും അറസ്റ്റിൽ

പിടിയിലായത് സൈബര്‍ ഫോറന്‍സിക് വിദഗ്ധന്‍ വിനോദ് ഭട്ടത്തിരിപ്പാടിന്റെ വീട്ടില്‍നിന്ന് 20 പവനോളം സ്വര്‍ണം കവര്‍ന്ന കേസിലാണ് പ്രതികളാണ്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Apr 29, 2026, 08:00 AM IST
  • അൻപതിലധികം മോഷണക്കേസിൽ പ്രതിയാണ് ഷിമോഗ കൊള്ള സ്വദേശി ഡോളർ ആനിയും കൂട്ടാളിയും

Read Also

  1. Crime News: സിപിഎം എൽസി സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ വധഭീഷണി; പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

  2. Nedumkandam Double Murder Case: നെടുങ്കണ്ടം ഇരട്ടക്കൊലക്കേസ്; സജി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ, വീടിന് സമീപത്തെ പറമ്പിൽ നിന്ന് പിടികൂടി

Trending Photos

Budh Gochar: ബുധന്റെ രാശിമാറ്റത്തിലൂടെ ബുധാദിത്യാ രാജയോഗം; ഇവർക്കിനി നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം!
6
Budh Gochar
Budh Gochar: ബുധന്റെ രാശിമാറ്റത്തിലൂടെ ബുധാദിത്യാ രാജയോഗം; ഇവർക്കിനി നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം!
Gold Rate Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; ഇന്ന് പവന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും!
6
Gold price
Gold Rate Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; ഇന്ന് പവന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും!
Kerala BT-52 Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടി നിങ്ങള്‍ക്കാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Bhagyathara Lottery
Kerala BT-52 Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടി നിങ്ങള്‍ക്കാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala Gold Rate 27 April 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വർദ്ധനവ്; ഇന്ന് കൂടിയത് 280 രൂപ
11
Gold price today
Kerala Gold Rate 27 April 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വർദ്ധനവ്; ഇന്ന് കൂടിയത് 280 രൂപ
കോഴിക്കോട്: കുപ്രസിദ്ധ മോഷ്ടാവ് ഡോളർ അനിയും കൂട്ടാളിയും അറസ്റ്റിൽ.  അൻപതിലധികം മോഷണക്കേസിൽ പ്രതിയാണ് ഷിമോഗ കൊള്ള സ്വദേശി ഡോളർ ആനിയും കൂട്ടാളിയും. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: അമ്മയെയും സഹോദരനെയും കൊന്ന് കുഴിച്ചുമൂടി"; നെടുങ്കണ്ടം ഇരട്ട കൊലപാതകത്തിൽ കുറ്റം സമ്മതിച്ച് പ്രതി സജി

മാർച്ച് 24 ണ് കോഴിക്കോട് അഴകൊടി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമുള്ള സൈബർ ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധൻ വിനോദ് ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും 20 പവനോളം സ്വർണം കവർന്ന കേസിലാണ് ഇവർ അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നത്. വീട്ടിൽ ആരുമില്ലെന്ന് മനസിലാക്കി വീടിന്റെ മുൻവാതിൽ പൊളിച്ചാണ് അനിൽ മോഷണം നടത്തിയത്. ഈ സ്വർണം വിൽക്കാൻ വേണ്ടി അനിലിനെ സഹായിച്ച ജെയിംസിനേയും പോലീസ് പിടികൂടിയായിട്ടുണ്ട്. 

മോഷണശേഷം ഒളിവിൽ പോയ പ്രതിയെ കണ്ടെത്തനായി ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി മെറിൻ ജോസഫിന്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഡിസിപി പദംസിങ്, ടൗണ്‍ എസിപി പ്രമോദന്‍ കെ.വി, നടക്കാവ് സിഐ ഷൈന്‍ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ പ്രത്യേക സംഘം രൂപീകരിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. സംഭവത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളും പരിശോധിച്ചതില്‍ നിന്നാണ് മോഷണം നടത്തിയത് അനില്‍ കുമാറാണെന്ന് പോലീസിന് പിടികിട്ടിയത്. 

Also Read: മേട രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് പുരോഗതിയുടെ ദിനം; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകും

തുടര്‍ന്ന് കര്‍ണാടകയിലും തമിഴ്‌നാട്ടിലും പോലീസ് തിരച്ചില്‍ നടത്തിയെങ്കിലും ഇയാളെ കിട്ടിയില്ല. ഒടുവിൽ കോൾ റെക്കോർഡും മറ്റും പരിശോധിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതി തമിഴ്‌നാട്ടിലെ കമ്പത്തുള്ള ഒരു കോളനിയിൽ താമസിക്കുന്നെന്ന വിവരം ലഭിച്ചത്.  തുടർന്ന് അവിടെ പോലീസ് എത്തിയെങ്കിലും പ്രതി തേനിയിലേക്ക് കടന്നു കളഞ്ഞു. അവസാനം തേനി ടൗണിൽ വച്ച് വളരെ സാഹസികമായിട്ടാണ് പ്രതിയെ പോലീസ് പിടികൂടിയത്.  അനിൽകുമാറിനെ പിടികൂടിയതോതിടെ വിവിധയിടങ്ങളിലെ എട്ടോളം കവർച്ചാ കേസുകൾക്ക് തുമ്പുണ്ടായിരിക്കുകയാണ്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Crime newsKerala PoliceArrestKozhikode PoliceSerial Burglar

Trending News