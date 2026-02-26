English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kozhikode City
  • Kozhikode News: കളഞ്ഞുകിട്ടിയ ആഭരണത്തെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കത്തിൽ ഒരാൾക്ക് പരിക്ക്; സംഭവം താമരശ്ശേരിയിൽ

Kozhikode News: കളഞ്ഞുകിട്ടിയ ആഭരണത്തെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കത്തിൽ ഒരാൾക്ക് പരിക്ക്; സംഭവം താമരശ്ശേരിയിൽ

ആഭരണത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കമാണ് ഒടുവിൽ കയ്യാങ്കളിയിൽ എത്തിയത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 26, 2026, 12:20 PM IST
  • കളഞ്ഞുകിട്ടിയ ആഭരണത്തെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കത്തിൽ ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ട്
  • പരിക്കേറ്റത് താമരശ്ശേരിയിലെ ചായക്കട ജീവനക്കാരൻ ബിനീഷിനാണ്

Read Also

  1. Crime News: സിപിഎം എൽസി സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ വധഭീഷണി; പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

Trending Photos

Mahalakshmi Rajayoga: ചൊവ്വ-ചന്ദ്ര സംയോഗത്തിലൂടെ മഹാലക്ഷ്‍മി യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും വൻ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ
8
Mahalakshmi Yoga
Mahalakshmi Rajayoga: ചൊവ്വ-ചന്ദ്ര സംയോഗത്തിലൂടെ മഹാലക്ഷ്‍മി യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും വൻ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ
Mangal Nakshatra Gochar: ചൊവ്വ ചതയം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; മൂന്ന് രാശിക്കാരുടെ തലവര മാറും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
8
Mangal Gochar
Mangal Nakshatra Gochar: ചൊവ്വ ചതയം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; മൂന്ന് രാശിക്കാരുടെ തലവര മാറും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Rapper Vedan-Navami Wedding: ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് റെഡ് കോംബോയിൽ വേടനും നവമിയും; വൈറലായി ബാച്ച്ലർ പാർട്ടി ചിത്രങ്ങൾ
7
Rapper Vedan
Rapper Vedan-Navami Wedding: ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് റെഡ് കോംബോയിൽ വേടനും നവമിയും; വൈറലായി ബാച്ച്ലർ പാർട്ടി ചിത്രങ്ങൾ
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം ഏറും; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സമൃദ്ധിയും പുരോഗതിയും നിറയും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം ഏറും; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സമൃദ്ധിയും പുരോഗതിയും നിറയും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Kozhikode News: കളഞ്ഞുകിട്ടിയ ആഭരണത്തെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കത്തിൽ ഒരാൾക്ക് പരിക്ക്; സംഭവം താമരശ്ശേരിയിൽ

കോഴിക്കോട്: കളഞ്ഞുകിട്ടിയ ആഭരണത്തെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കത്തിൽ ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ട്. പരിക്കേറ്റത് താമരശ്ശേരിയിലെ ചായക്കട ജീവനക്കാരൻ ബിനീഷിനാണ്. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: വൈറ്റില കൊലപാതകം: പരിചയം അമ്മ വഴി; വിവാഹബന്ധം വേർപ്പെടുത്തിയ സുധ ഷാജിയുമായി അടുപ്പത്തിലായി

ആഭരണത്തിന്റെ ഉടമയെ തിരിച്ചേൽപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ച സ്വർണ്ണാഭരണം ജീവനക്കാരൻ സ്വന്തമാക്കി എന്നാരോപിച്ചാണ് തർക്കം തുടങ്ങിയത്. നാസറിന് കളഞ്ഞുകിട്ടിയ സ്വർണ്ണം ചായക്കടക്കാരനായ ബിനീഷിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു. ഉടമ വന്നാൽ തിരികെ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു നാസർ ബിനീഷിനെ സ്വർണ്ണം ഏൽപ്പിച്ചത്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് നാസർ ചോദിക്കുമെങ്കിലും ഉടമ വന്നില്ലെന്ന് ബിനീഷ് പറയുമായിരുന്നു.

ഇതിനിടയിൽ നാസർ സ്വർണ്ണം അന്വേഷിച്ചു ബിനീഷിന്റെ കടയിൽ വന്നപ്പോൾ അത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഏർപ്പിച്ചുവെന്നായിരുന്നു ബിനീഷിന്റെ മറുപടി. തുടർന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനൊരു സംഭവം നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് നാസറിന് മനസിലായി. 

Also Read; ചൊവ്വ-ചന്ദ്ര സംയോഗത്തിലൂടെ മഹാലക്ഷ്‍മി യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും വൻ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ

തുടർന്ന് നാസർ ബിനീഷിനെ കാണാനെത്തുകയും കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് മുക്കുപണ്ടം ആയതുകൊണ്ട് കളഞ്ഞുവെന്നും ബിനീഷ് പറയുകയായിരുന്നു. ശേഷം ഇതിനെ ചൊല്ലി ഇന്നലെ രാത്രി രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കമുണ്ടാകുകയും അത് കയ്യാങ്കളിയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ബിനീഷിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Crime newsThamarasseryDisputegold jewelleryKozhikkode

Trending News