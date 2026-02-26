Kozhikode News: കളഞ്ഞുകിട്ടിയ ആഭരണത്തെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കത്തിൽ ഒരാൾക്ക് പരിക്ക്; സംഭവം താമരശ്ശേരിയിൽ

കോഴിക്കോട്: കളഞ്ഞുകിട്ടിയ ആഭരണത്തെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കത്തിൽ ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ട്. പരിക്കേറ്റത് താമരശ്ശേരിയിലെ ചായക്കട ജീവനക്കാരൻ ബിനീഷിനാണ്.
ആഭരണത്തിന്റെ ഉടമയെ തിരിച്ചേൽപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ച സ്വർണ്ണാഭരണം ജീവനക്കാരൻ സ്വന്തമാക്കി എന്നാരോപിച്ചാണ് തർക്കം തുടങ്ങിയത്. നാസറിന് കളഞ്ഞുകിട്ടിയ സ്വർണ്ണം ചായക്കടക്കാരനായ ബിനീഷിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു. ഉടമ വന്നാൽ തിരികെ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു നാസർ ബിനീഷിനെ സ്വർണ്ണം ഏൽപ്പിച്ചത്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് നാസർ ചോദിക്കുമെങ്കിലും ഉടമ വന്നില്ലെന്ന് ബിനീഷ് പറയുമായിരുന്നു.
ഇതിനിടയിൽ നാസർ സ്വർണ്ണം അന്വേഷിച്ചു ബിനീഷിന്റെ കടയിൽ വന്നപ്പോൾ അത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഏർപ്പിച്ചുവെന്നായിരുന്നു ബിനീഷിന്റെ മറുപടി. തുടർന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനൊരു സംഭവം നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് നാസറിന് മനസിലായി.
തുടർന്ന് നാസർ ബിനീഷിനെ കാണാനെത്തുകയും കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് മുക്കുപണ്ടം ആയതുകൊണ്ട് കളഞ്ഞുവെന്നും ബിനീഷ് പറയുകയായിരുന്നു. ശേഷം ഇതിനെ ചൊല്ലി ഇന്നലെ രാത്രി രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കമുണ്ടാകുകയും അത് കയ്യാങ്കളിയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ബിനീഷിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
