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Perambra Sexual Assault Case: യുവതിയെ ലഹരി മരുന്ന് നൽകി പീഡിപ്പിച്ച് ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി; 4 പേർ അറസ്റ്റിൽ

യുവതിക്ക് ലഹരിമരുന്ന് നൽകി ബോധരഹിതയാക്കി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വച്ച് പീഡിപ്പിച്ചു.

Written ByAjitha Kumari
Published: Sep 12, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 01:36 PM IST
Perambra Sexual Assault Case: യുവതിയെ ലഹരി മരുന്ന് നൽകി പീഡിപ്പിച്ച് ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി; 4 പേർ അറസ്റ്റിൽ
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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