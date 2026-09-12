/Perambra Sexual Assault Case: യുവതിയെ ലഹരി മരുന്ന് നൽകി പീഡിപ്പിച്ച് ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി; 4 പേർ അറസ്റ്റിൽ

കോഴിക്കോട്: യുവതിയെ ലഹരി മരുന്ന് നൽകി പീഡിപ്പിച്ച് ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയെന്ന പരാതിയിൽ പേരാമ്പ്രയിൽ നാലു പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു. നടുവണ്ണൂർ സ്വദേശി റജീഷ്, കരുവന്നൂർ സ്വദേശി അഭിലാഷ്, ഹുസൈൻ, വെള്ളിയൂർ സ്വദേശി ജാസിഫ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്.
പ്രതികളിൽ ഒരാളുടെ ബന്ധുവായ സ്ത്രീ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോലീസിന്റെ ഈ നടപടി. യുവതിയെ പ്രതികൾ 2023 മുതൽ പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പ്രതികൾ യുവതിക്ക് ലഹരി മരുന്ന് നൽകിയ ശേഷമായിരുന്നു വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചത്.
പീഡന ദൃശ്യങ്ങളും ബന്ധുവായ പ്രതി മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇയാൾ ഇത് കാണിച്ചു ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മാറ്റ് പ്രതികളിൽ നിന്നും പണം തട്ടിയെടുത്തതായും ആരോപണമുണ്ട്.
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