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Vadakara Drug Case: ലഹരിക്കേസില്‍ പിടിയിലായ അധ്യാപകരുടെ അക്കൗണ്ടില്‍ എത്തിയത് ലക്ഷങ്ങള്‍; കൂടുതൽ അറസ്റ്റിന് സാധ്യത

വടക്കരയിൽ ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാന്റെ ഭാ​ഗമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഒരു അധ്യാപിക കൂടി പിടിയിൽ.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 28, 2026, 11:03 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 11:03 AM IST
Vadakara Drug Case: ലഹരിക്കേസില്‍ പിടിയിലായ അധ്യാപകരുടെ അക്കൗണ്ടില്‍ എത്തിയത് ലക്ഷങ്ങള്‍; കൂടുതൽ അറസ്റ്റിന് സാധ്യത
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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Vadakara Drug Case: ലഹരിക്കേസില്‍ പിടിയിലായ അധ്യാപകരുടെ അക്കൗണ്ടില്‍ എത്തിയത് ലക്ഷങ്ങള്‍; കൂടുതൽ അറസ്റ്റിന് സാധ്യത
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