/Vadakara Drug Case: ലഹരിക്കേസില്‍ പിടിയിലായ അധ്യാപകരുടെ അക്കൗണ്ടില്‍ എത്തിയത് ലക്ഷങ്ങള്‍; കൂടുതൽ അറസ്റ്റിന് സാധ്യത

കോഴിക്കോട്: വടകര ലഹരിക്കേസിൽ പിടിയിലായ അദ്ധ്യാപകരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ എത്തിയത് ലക്ഷങ്ങളെന്ന് പോലീസ്. കീർത്തനയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു വർഷത്തിനിടെ എത്തിയത് പതിനാല് ലക്ഷവും കാവ്യയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ അഞ്ചു മാസത്തിനിടെ എത്തിയത് ഒൻപത് ലക്ഷം രൂപയുമാണെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
ഇത് ലഹരി വിൽപ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എത്തിയ പണമാണെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. ഇവർ ലഹരി ഇടപാട് നേരിട്ടല്ല നടത്തിയതെങ്കിലും പണമിടപാട് നേരിട്ടായിരുന്നു നടത്തിയതെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു. കീർത്തനയുടെ ആയൻസിൽ എത്തിയ പണം കൂടുതലായതോടെയാണ് കാവ്യയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം കൈമാറിയത്. തുടർന്ന് പണം അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അയച്ചവരെ കേന്ദ്രീകരിചാണ് പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. ഇരുവർക്കും പിന്നിൽ വൻ മാഫിയ ആണെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു. കേസിൽ അന്വേഷണത്തിനായി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെയും രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കേസിൽ നിരവധി പേര്ക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന നിഗമനത്തെ തുടര്ന്നാണ് വടകര സിഐ എ.വി. ദിനേശന്റെ നേതൃത്വത്തില് 10 അംഗ എസ്ഐടിക്ക് രൂപം നല്കിയിരിക്കുന്നത്. വനിതാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്, ജില്ലാ നാര്ക്കോട്ടിക് സെല്, സൈബര് സെല്, വടകര, എടച്ചേരി, പയ്യോളി സ്റ്റേഷനുകളിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥര് എന്നിവരെയാണ് എസ്ഐടിയില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിലവില് റിമാന്ഡിലുള്ള മൂന്ന് പ്രതികളെയും കോടതിയുടെ അനുമതിയോടെ വീണ്ടും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില് വാങ്ങി എസ്ഐടി വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നാണ് സൂചന. കൂടുതല് തെളിവുകള് ശേഖരിക്കുന്നതിനൊപ്പം പ്രതികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പണം അയച്ച മുഴുവന് പേരെയും കണ്ടെത്താനും സംഘം ശ്രമിക്കും. മാത്രമായി അവര്ക്ക് മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോയെന്നും പരിശോധിക്കും.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.