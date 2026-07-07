കോഴിക്കോട്: കൽപറ്റ സ്വദേശിയായ റിട്ടയേർഡ് എസ്ഐയെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്. മരിച്ചത് കൽപറ്റ സ്വദേശി ടിഎം ജോസഫാണ്.
ഇന്ന് രാവിലെ ആറുമണിയോടെയാണ് താമരശ്ശേരി പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിനു പിന്നിലുള്ള സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ പറമ്പിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. കൽപറ്റ സ്വദേശിയായ ജോസഫ് എന്തിനാണ് താമരശ്ശേരിയിൽ എത്തിയതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം ആദ്യം കണ്ടത് പറമ്പിന്റെ ഉടമയാണ്. മരിച്ച ജോസഫിന്റെ ഭാര്യ ഗ്രെയ്സിയും റിട്ടയേർഡ് എസ്ഐ ആണ്.
വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് താമരശ്ശേരി പോലീസ് സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി. തുടർന്ന് ജോസഫിന്റെ വീട്ടുകാരെ വിവരം അറിയിച്ചുവന്നും ബാക്കി നടപടികൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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