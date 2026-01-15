English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kozhikode City
  • Kozhikode Crime News: ക്യാമ്പിനിടെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം; താമരശ്ശേരിയിൽ അധ്യാപകനെതിരെ പോക്സോ കേസ്

കുട്ടികളുടെ പരാതിയിന്മേൽ താമരശ്ശേരി പോലീസ് പോക്സോ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി ഇയാൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Jan 15, 2026, 07:40 AM IST
Kozhikode Crime News: ക്യാമ്പിനിടെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം; താമരശ്ശേരിയിൽ അധ്യാപകനെതിരെ പോക്സോ കേസ്

താമരശ്ശേരി: എൻഎസ്‌എസ്‌ ക്യാമ്പിനിടെ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ ഉപദ്രവിച്ച അധ്യാപകനെതിരെ പോക്സോ നിയമപ്രകാരം കേസെടുത്തതായി റിപ്പോർട്ട്. കേസെടുത്തത് താമരശ്ശേരി ഗവണ്മെന്റ് ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിലെ അദ്ധ്യാപകനായ ഇസ്മായിലിനെതിരെയാണ്.

Also Read: മേട രാശിക്കാർക്ക് ഉയർച്ച താഴ്ചകളുടെ ദിനം; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ശുഭകരമായ ദിനം

ഇയാൾക്കെതിരെ പരാതി ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ഇയാൾ ഒളിവിൽ പോയിരുന്നു. സംഭവം നടന്നത് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നടന്ന എൻഎസ്‌എസ്‌ ക്യാമ്പിനിടെയാണ്. ഇതിനിടയിൽ സ്‌കൂളിൽ നടന്ന കൗൺസിലിംഗിലാണ് വിദ്യാർഥികൾ തങ്ങൾക്കുണ്ടായ ദുരനുഭവം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

അദ്ധ്യാപകൻ തങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ നിരന്തരം സ്പർശിച്ചതായും ഉപദ്രവിച്ചതായും കുട്ടികൾ മൊഴി നൽകി. പരാതി നൽകിയത് മൂന്ന് വിദ്യാര്ഥിനികളാണ്. എന്നാൽ ഈ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത മറ്റൊരു കൂടിയും അധ്യാപകനിൽ നിന്നും സമാനമായ അനുഭവം ഉണ്ടായതായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Also Read: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്: ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി

ഇസ്മായിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് താമരശ്ശേരി സ്‌കൂളിൽ ചാർജെടുത്തത്. ഇയാൾക്കായിരുന്നു സ്‌കൂളിലെ എൻഎസ്എസ് ചുമതല. കുട്ടികളുടെ പരാതിയിന്മേൽ താമരശ്ശേരി പോലീസ് പോക്സോ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി ഇയാൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രതിയായ അദ്ധ്യാപകനായി പോലീസ് തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നുണ്ട്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Crime newsThamarasserySexual assaultPOCSO caseപോക്സോ കേസ്

