Kozhikode Crime News: ക്യാമ്പിനിടെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം; താമരശ്ശേരിയിൽ അധ്യാപകനെതിരെ പോക്സോ കേസ്

താമരശ്ശേരി: എൻഎസ്എസ് ക്യാമ്പിനിടെ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ ഉപദ്രവിച്ച അധ്യാപകനെതിരെ പോക്സോ നിയമപ്രകാരം കേസെടുത്തതായി റിപ്പോർട്ട്. കേസെടുത്തത് താമരശ്ശേരി ഗവണ്മെന്റ് ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ അദ്ധ്യാപകനായ ഇസ്മായിലിനെതിരെയാണ്.
ഇയാൾക്കെതിരെ പരാതി ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ഇയാൾ ഒളിവിൽ പോയിരുന്നു. സംഭവം നടന്നത് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നടന്ന എൻഎസ്എസ് ക്യാമ്പിനിടെയാണ്. ഇതിനിടയിൽ സ്കൂളിൽ നടന്ന കൗൺസിലിംഗിലാണ് വിദ്യാർഥികൾ തങ്ങൾക്കുണ്ടായ ദുരനുഭവം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
അദ്ധ്യാപകൻ തങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ നിരന്തരം സ്പർശിച്ചതായും ഉപദ്രവിച്ചതായും കുട്ടികൾ മൊഴി നൽകി. പരാതി നൽകിയത് മൂന്ന് വിദ്യാര്ഥിനികളാണ്. എന്നാൽ ഈ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത മറ്റൊരു കൂടിയും അധ്യാപകനിൽ നിന്നും സമാനമായ അനുഭവം ഉണ്ടായതായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇസ്മായിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് താമരശ്ശേരി സ്കൂളിൽ ചാർജെടുത്തത്. ഇയാൾക്കായിരുന്നു സ്കൂളിലെ എൻഎസ്എസ് ചുമതല. കുട്ടികളുടെ പരാതിയിന്മേൽ താമരശ്ശേരി പോലീസ് പോക്സോ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി ഇയാൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രതിയായ അദ്ധ്യാപകനായി പോലീസ് തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നുണ്ട്.
