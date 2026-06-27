Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Kozhikode City
  • /Kozhikode Crime News: പതിനാറുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി തടവിൽ പാർപ്പിച്ച് പീഡനം; പ്രതികൾക്കായി അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കി പോലീസ്

Kozhikode Crime News: പതിനാറുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി തടവിൽ പാർപ്പിച്ച് പീഡനം; പ്രതികൾക്കായി അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കി പോലീസ്

കഴിഞ്ഞ മാസം കാണാതായ 16കാരിയെ 36 ദിവസങ്ങള്‍ക്കു ശേഷമാണ് പോലീസ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 27, 2026, 10:26 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 10:26 AM IST
Kozhikode Crime News: പതിനാറുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി തടവിൽ പാർപ്പിച്ച് പീഡനം; പ്രതികൾക്കായി അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കി പോലീസ്
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ഇറാന്റെ ആക്രമണത്തില്‍ തിരിച്ചടി; സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ശക്തമായ യുഎസ് വ്യോമാക്രമണം
Iran Us War55 min ago
2
Kerala Rain Alert1 hr ago
3
FIFA World Cup3 hrs ago
4
Viral reelJun 26
5
Ayodhya Ram TempleJun 26