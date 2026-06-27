Kozhikode Crime News: പതിനാറുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി തടവിൽ പാർപ്പിച്ച് പീഡനം; പ്രതികൾക്കായി അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കി പോലീസ്.
കോഴിക്കോട്: പതിനാറുകാരിയായ പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി തടവിൽ പാർപ്പിച്ച് പീഡിപ്പിച്ച കേസിലെ പ്രതികൾക്കായി അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കി പോലീസ്. കേസിലെ പ്രതികൾ പേരാമ്പ്ര സ്വദേശികളായ ആത്മജ്, വസീം, ചൊക്ലി സ്വദേശി സുഹൈല് എന്നിവരാണ്. ഇവര്ക്കെതിരെ പോക്സോ കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പെൺകുട്ടിയെ പാനൂർ കൊളവല്ലൂരിൽ തവിലാക്കിയശേഷമാണ് ഇവർ പീഡിപ്പിച്ചത്.
ഇവിടെ ലഹരി പരിശോധനയ്ക്കെത്തിയ പൊലീസാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെൺകുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. ലഹരി മരുന്ന് പരിശോധനയ്ക്കിടയിൽ പോലീസ് പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടെത്തുകയും തന്നെ പ്രതികൾ ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിച്ചുവെന്ന് പെൺകുട്ടി പരാതി നൽകുകയുമുണ്ടായി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോലീസ് പ്രതികൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തത്.
പ്രതികൾ പെൺകുട്ടിയെ കാറിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് സുഹൈലിന്റെ കൊളവല്ലൂരിലെ വാടക വീട്ടിൽ വച്ചാണ് ഇവർ പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചത്. പ്രതിയായ സുഹൈൽ ലീഗ് പ്രവർത്തകനായ മൻസൂർ വധക്കേസിലെ പ്രതിയാണ്. പോലീസ്സ്ഥലത്ത് എത്തിയത് കണ്ട പ്രതികൾ അവിടെനിന്നും രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.
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