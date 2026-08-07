കോഴിക്കോട്: വടകര എംഡിഎംഎ കേസിൽ നിർണായക വിവരങ്ങൾ പൊലീസിന് ലഭിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ അദ്ധ്യാപിക കീർത്തനയുടെ ഫോൺ കേന്ദ്രീകരിച്ചു നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പോലീസിന് ലഹരി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണ്ണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
കീർത്തനയുടെ ഫോണിൽ നിന്നും ലഹരി ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച ചാറ്റുകൾ കണ്ടെത്തിയതായാണ് സൂചന. മാത്രമല്ല എൻഡിപിഎസ് കേസിലെ പ്രതികളുമായി നടത്തിയ ചാറ്റു കളും ഫോട്ടോകളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ ലഹരി വിൽപനയ്ക്ക് ഇവർ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും പോലീസിന് സംശയമുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. കീർത്തനയെ ഇന്നലെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു.
ഇവർ ലഹരിമരുന്ന് വിപണനത്തിനായി പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിട്ടത് കോളജ് വിദ്യാര്ത്ഥിനികളെയായിരുന്നു എന്നും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവർ ഇന്സ്റ്റഗ്രാമിലൂടെയാണ് വിദ്യാര്ത്ഥിനികളുമായി പരിചയം സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ശേഷം ചാറ്റിംഗിലൂടെ വിശ്വാസം നേടിയശേഷം ലഹരി ഉപയോഗത്തിലേക്കും ഇടപാടുകളിലേക്കും ഇവരെ ആകര്ഷിക്കാന് ശ്രമിച്ചുവെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലഹരിമരുന്ന് കൈമാറാന് ഭക്ഷണം ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന ആപ്പുകളുടെ മറവാണ് ഇവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്നും അന്വേഷണത്തില് കണ്ടെത്തി. അറസ്റ്റിലായ മൂന്ന് അധ്യാപികമാരും ലഹരി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവെന്നും പിന്നീട് ലഹരി വാങ്ങാന് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ടതോടെ ഏജന്റുമാരായി പ്രവര്ത്തിച്ചു തുടങ്ങിയെന്നും പോലീസ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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അധ്യാപികമാരായ കീര്ത്തന, കാന്യ, നീഷ്മ, ഫുഡ് ഡെലിവറി ബോയ് ജിജില് കുര്യാക്കോസ് എന്നിവരാണ് വടകര എംഡിഎംഎ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായത്.
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