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Vadakara Drug Case: നിർണായക വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്; ഇടപാടിന് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

Vadakara MDMA Case Updates: എന്‍ഡിപിഎസ് കേസിലെ പ്രതികളുമായി നടത്തിയ ചാറ്റുകളും ഫോട്ടോകളും ലഭിച്ചതായും സൂചനയുണ്ട്

Written ByAjitha Kumari
Published: Aug 07, 2026, 01:32 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 01:32 PM IST
Vadakara Drug Case: നിർണായക വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്; ഇടപാടിന് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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