Kozhikode Crime: കഞ്ചാവ് ഉണക്കാനിട്ട് അടുത്ത് കിടന്നുറങ്ങിയ യുവാവ് പിടിയിൽ; സംഭവം കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ

കോഴിക്കോട്: കഞ്ചാവ് ഉണക്കാനിട്ട ശേഷം ഉറങ്ങിപ്പോയ യുവ കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ പിടിയിൽ. പിടിയിലായത് മുഹമ്മദ് റാഫിയാണ്. ഇയാൾ വെള്ളയിൽ സ്വദേശിയാണ്.
വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ബീച്ചിൽ നടക്കാൻ എത്തിയവരെ ഞെട്ടിപ്പിച്ച ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ഇത്. കഞ്ചാവ് ഉണക്കാനിട്ടശേഷം അതിന് കാവലായി അടുത്തു കിടന്നുറങ്ങിയ പ്രതി നേരം വെളുത്തത് അറിഞ്ഞില്ല എന്നതാണ് സത്യം. മണൽപ്പരപ്പിൽ പേപ്പർ വിരിച്ച് കഞ്ചാവ് ഉണക്കാനിട്ടതായിരുന്നു പ്രതി.
തുടർന്ന് പ്രഭാത സവാരിക്കായി എത്തിയവരാണ് വിവരം പോലീസിനെ അറിയിച്ചത്. വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ വെള്ളയിൽ പോലീസ് സംഘം ഉറങ്ങിക്കിടന്ന റാഫിയെ വിളിച്ചുണർത്തിയാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഇയാൾക്ക് സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കഞ്ചാവെന്നാണ് പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയത്. കഞ്ചാവ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ തൂക്കം പോലീസ് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇത് ഇയാൾക്ക് എവിടെ നിന്നും ലഭിച്ചുവെന്ന കാര്യത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്.
