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Medical Negligence: കല്ല് ഇടതുവൃക്കയിൽ, ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത് വലതുവൃക്കയിൽ; രോ​ഗി മരിച്ചു, ചികിത്സാ പിഴവെന്ന് പരാതി, സംഭവം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ

Kozhikode Medical College: ഇടത് വൃക്കയിലെ കല്ല് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഡോക്ടര്‍മാര്‍ വലത് വൃക്കയിലാണ് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയതെന്ന് ബന്ധുക്കള്‍ ആരോപിക്കുന്നു.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 04, 2026, 07:24 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 07:24 PM IST
Medical Negligence: കല്ല് ഇടതുവൃക്കയിൽ, ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത് വലതുവൃക്കയിൽ; രോ​ഗി മരിച്ചു, ചികിത്സാ പിഴവെന്ന് പരാതി, സംഭവം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ
Image Credit: Death | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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കല്ല് ഇടതുവൃക്കയിൽ, ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത് വലതുവൃക്കയിൽ; രോ​ഗി മരിച്ചു
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