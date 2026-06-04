കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളജില് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനായ രോഗി ചികിത്സാപ്പിഴവിനെത്തുടര്ന്ന് മരണപ്പെട്ടതായി പരാതി. വാണിമേല് സ്വദേശിയായ റീജിത്താണ് മരിച്ചത്. ഇടത് വൃക്കയിലെ കല്ല് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഡോക്ടര്മാര് വലത് വൃക്കയിലാണ് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയതെന്ന് റീജിത്തിന്റെ ബന്ധുക്കള് ആരോപിക്കുന്നു.
സംഭവത്തില് മെഡിക്കല് കോളജ് സൂപ്രണ്ട് ഇന് ചാര്ജ് യൂറോളജി വിഭാഗം മേധാവിയോട് അടിയന്തര റിപ്പോര്ട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ഡിഎംഒയുടെ മേല്നോട്ടത്തില് മൃതദേഹം പോസ്റ്റുമോര്ട്ടം ചെയ്യാനും അധികൃതര് തീരുമാനിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റില് നടന്ന ആദ്യ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം യൂറോളജി വിഭാഗം മേധാവിയായിരുന്ന ഡോക്ടര് വേണുഗോപാലിന്റെ വീട്ടിലെത്തി അയ്യായിരം രൂപ കൈക്കൂലി നല്കിയിരുന്നതായി റീജിത്തിന്റെ ഭാര്യാസഹോദരന് ഷിബു ആരോപിച്ചു.
പണം നല്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് രോഗിയെ കൃത്യമായി പരിചരിക്കാത്തതെന്ന് കരുതിയാണ് തുക കൈമാറിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാല് തനിക്കെതിരെയുള്ള ഈ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് ഡോ. വേണുഗോപാല് വ്യക്തമാക്കി. റീജിത്തിന്റെ ഇരുവൃക്കകളിലും കല്ലുകളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും താന് പണം വാങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തനിക്ക് വീട്ടില് രോഗികളെ നോക്കുന്ന പതിവില്ലെന്നും, സിടി സ്കാന് അടക്കമുള്ള എല്ലാ പരിശോധനാ രേഖകളും തന്റെ പക്കല് കൃത്യമായിട്ടുണ്ടെന്നും ഡോക്ടര് പ്രതികരിച്ചു.
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