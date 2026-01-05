Amoebic Meningoencephalitis: സംസ്ഥാനത്ത് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് ഒരു മരണം കൂടി; മരിച്ചത് കോഴിക്കോട് സ്വദേശി

കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് മരണം. കോഴിക്കോട് പുതിയങ്ങാടി സ്വദേശി സച്ചിദാനന്ദൻ (72) ആണ് ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചത്. ഒരാഴ്ച മുൻപാണ് രോഗലക്ഷണങ്ങളോടെ സച്ചിദാനന്ദനെ കോഴിക്കോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ഇവിടെ ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഇന്ന് രോഗം മൂർച്ഛിക്കുകയും മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയുമായിരുന്നു. സച്ചിദാനന്ദന്റെ വീട്ടിലെ കിണർ വെള്ളത്തിന്റെ സാംമ്പിൾ പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിശോധനാ ഫലം വന്നാൽ മാത്രമെ രോഗത്തിന്റെ ഉറവിടം വ്യക്തമാകുകയുള്ളൂ.
കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹത്തെ ബാധിക്കുന്ന അതീവ ഗുരുതരവും അപൂർവ്വവുമായ ഒരു രോഗമാണ് അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം. 'നേഗ്ലേരിയ ഫൗളറി' എന്ന അമീബയാണ് പ്രധാനമായും ഈ രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. 'തലച്ചോറ് തിന്നുന്ന അമീബ' (Brain-eating amoeba) എന്നും ഇതിനെ പറയപ്പെടുന്നു.
പകരുന്നത് എങ്ങനെ?
കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കുളങ്ങൾ, പുഴകൾ, കൃത്രിമ തടാകങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ മലിനമായ ശുദ്ധജലത്തിലാണ് ഈ അമീബ കാണപ്പെടുന്നത്. ഈ വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുമ്പോഴോ നീന്തുമ്പോഴോ മൂക്കിലൂടെ ഈ അമീബ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കും. മൂക്കിലെ നാഡീവ്യൂഹത്തിലൂടെ ഇത് തലച്ചോറിൽ എത്തുകയും കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരില്ല.
