  • Malayalam News
  • Kozhikode
  • Deepak suicide case: ദീപക്കിന്റെ മരണം: ഷിംജിതയുടെ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ ഇന്ന് കോടതിയിൽ, ജാമ്യാപേക്ഷ നാളെ പരി​ഗണിക്കും

Deepak suicide case: ദീപക്കിന്റെ മരണം: ഷിംജിതയുടെ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ ഇന്ന് കോടതിയിൽ, ജാമ്യാപേക്ഷ നാളെ പരി​ഗണിക്കും

ബസിനുള്ളിലെ തെളിവെടുപ്പിനായാണ് പോലീസ് ഷിംജിതയുടെ കസ്റ്റഡി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 5, 2026, 08:56 AM IST
  • കുന്ദമംഗലം മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് അപേക്ഷ പരി​ഗണിക്കുക.
  • ബസിനുള്ളിൽ വെച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിനായി ഷിംജിതയെ കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്നാണ് പോലീസിന്റെ ആവശ്യം.

കോഴിക്കോട്: ഗോവിന്ദപുരം സ്വദേശി ദീപക് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കേസിലെ പ്രതി ഷിംജിതയുടെ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ ഇന്ന് പരി​ഗണിക്കും. കുന്ദമംഗലം മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് അപേക്ഷ പരി​ഗണിക്കുക. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ച് ദീപക്കിനെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച സ്വകാര്യ ബസിനുള്ളിൽ വെച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിനായി ഷിംജിതയെ കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്നാണ് പോലീസിന്റെ ആവശ്യം.

ഷിംജിത സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയതാണ് ദീപക്കിന്റെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കുടുംബം നൽകിയ പരാതിയിലാണ് ഇവർക്കെതിരെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണാകുറ്റം ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അതേസമയം, ഷിംജിത നൽകിയ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി നാളെ പരിഗണിക്കും. 

Deepak Suicide CaseKozhikode Deepak Deathദീപക്കിന്റെ ആത്മഹത്യദീപക്കിന്റെ മരണം

