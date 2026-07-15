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Accident: മാലിന്യ ടാങ്കിൽ ഇറങ്ങിയ തൊഴിലാളി ശ്വാസംമുട്ടി മരിച്ചു; രക്ഷിക്കാനിറങ്ങിയ ആൾ ​ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ

Kozhikode News: പുതുതായി പണിയുന്ന കെട്ടിടത്തിന് സമീപം സ്ഥാപിച്ച മാലിന്യ ടാങ്കിൽ രാവിലെ ജോലിക്കായി ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് സിറാജ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 15, 2026, 03:56 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 03:56 PM IST
Accident: മാലിന്യ ടാങ്കിൽ ഇറങ്ങിയ തൊഴിലാളി ശ്വാസംമുട്ടി മരിച്ചു; രക്ഷിക്കാനിറങ്ങിയ ആൾ ​ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ
Image Credit: Kozhikode | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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Accident: മാലിന്യ ടാങ്കിൽ ഇറങ്ങിയ തൊഴിലാളി ശ്വാസംമുട്ടി മരിച്ചു; രക്ഷിക്കാനിറങ്ങിയ ആൾ ​ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ
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