/Accident: മാലിന്യ ടാങ്കിൽ ഇറങ്ങിയ തൊഴിലാളി ശ്വാസംമുട്ടി മരിച്ചു; രക്ഷിക്കാനിറങ്ങിയ ആൾ ​ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ

കോഴിക്കോട്: മൂട്ടോളി പയിമ്പ്ര റോഡിൽ നിർമാണത്തിലിരുന്ന മാലിന്യ ടാങ്കിൽ ഇറങ്ങിയ തൊഴിലാളി ശ്വാസംമുട്ടി മരിച്ചു. പാലത്ത് സ്വദേശിയായ സിറാജാണ് മരണപ്പെട്ടത്. ഇവിടെ പുതുതായി പണിയുന്ന കെട്ടിടത്തിന് സമീപം സ്ഥാപിച്ച മാലിന്യ ടാങ്കിൽ രാവിലെ ജോലിക്കായി ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് സിറാജ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.
ടാങ്കിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയ സിറാജിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായി തൊട്ടടുത്തുള്ള കൊറിയർ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരനായ വിശ്വനാഥൻ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തിനും കടുത്ത ശ്വാസതടസ്സം അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു. വിവരമറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ ഫയർഫോഴ്സ് സംഘം ഇരുവരെയും പുറത്തെത്തിച്ചപ്പോഴേക്കും സിറാജ് മരണപ്പെട്ടു.
ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ വിശ്വനാഥനെ ഉടൻ തന്നെ കോഴിക്കോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യനില നിലവിൽ ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്.
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