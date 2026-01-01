English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Fire Accident: താമരശ്ശേരിയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ സംസ്കരണ ഫാക്ടറിക്ക് തീപിടിച്ചു; തീ നിയന്ത്രണ വിധേയം

Fire Accident: താമരശ്ശേരിയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ സംസ്കരണ ഫാക്ടറിക്ക് തീപിടിച്ചു; തീ നിയന്ത്രണ വിധേയം

സ്ഥാപനം രാത്രിയിൽ പ്രവര്‍ത്തിക്കാതിരുന്നതിനാൽ അപകടത്തിൽ ആര്‍ക്കും പരിക്കില്ല.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 1, 2026, 10:49 AM IST
  • ഓഫീസ് ഉള്‍പ്പെടുന്ന മൂന്നു നില കെട്ടിടത്തിനാണ് തീപിടിച്ചത്.
  • കെട്ടിടം പൂര്‍ണമായും കത്തി നശിച്ചു.

കോഴിക്കോട്: താമരശ്ശേരിയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ സംസ്കരണ ഫാക്ടറിയിൽ വൻ തീപിടിത്തം. താമരശ്ശേരിക്ക് സമീപം എലോക്കരയിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്‍റിലാണ് അ​ഗ്നിബാധ. അർധരാത്രിക്ക് ശേഷം പടർന്ന തീ പുലർച്ചെ മൂന്നരയോടെയാണ് അണച്ചത്. മുക്കം, നരിക്കുനി, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഫയര്‍ഫോഴ്സ് സംഘങ്ങളെത്തിയാണ് തീയണച്ചത്. രാവിലെ ആറ് മണിയോടെയാണ് തീ പൂര്‍ണമായും നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ സാധിച്ചത്. അപകടത്തിൽ ആര്‍ക്കും പരിക്കില്ല. 

ഓഫീസ് ഉള്‍പ്പെടുന്ന മൂന്നു നില കെട്ടിടത്തിനാണ് തീപിടിച്ചത്. കെട്ടിടം പൂര്‍ണമായും കത്തി നശിച്ചു. ഫാക്ടറിയിലെ പിക്കപ്പ് വാനും കത്തി നശിച്ചു. 75 തൊഴിലാളികൾ ജോലി  ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനം രാത്രിയിൽ പ്രവര്‍ത്തിക്കാതിരുന്നതിനാൽ വലിയ അപകടം ഒഴിവായി. എന്നാൽ തീപിടിത്തത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. പുതുവത്സരാഘോഷത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി റോഡിൽ പടക്കം പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ അത് തെറിച്ച് വീണ് തീ പടർന്നതാണോയെന്നും സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ ആവശ്യമാണെന്ന് അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു. 

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

