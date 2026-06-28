Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Kozhikode
  • /ഹേമചന്ദ്രൻ വധക്കേസ്: മുഖ്യപ്രതിയായ യുവതി കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പിടിയിൽ

ഹേമചന്ദ്രൻ വധക്കേസ്: മുഖ്യപ്രതിയായ യുവതി കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പിടിയിൽ

കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നാണ് ഹേമചന്ദ്രൻ വധക്കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയായ യുവതിയെ പോലീസ് പിടികൂടിയത്.

Written ByKarthika V
Published: Jun 28, 2026, 06:08 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 06:08 PM IST
ഹേമചന്ദ്രൻ വധക്കേസ്: മുഖ്യപ്രതിയായ യുവതി കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പിടിയിൽ
Image Credit: Hemachandran Murder Case | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
പാറശാലയിൽ കഞ്ചാവും രേഖകളില്ലാത്ത പണവുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ
Ganja seized1 hr ago
2
Newborn baby death2 hrs ago
3
Kerala Rain Alert3 hrs ago
4
Muharram procession8:31 AM IST
5
FIFA world cup 20266:45 AM IST