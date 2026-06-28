/ഹേമചന്ദ്രൻ വധക്കേസ്: മുഖ്യപ്രതിയായ യുവതി കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പിടിയിൽ

കോഴിക്കോട്: ഹേമചന്ദ്രൻ വധക്കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയായ യുവതി അറസ്റ്റിൽ. കണ്ണൂർ ഉളിക്കൽ സ്വദേശിനി ലീബയാണ് കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പിടിയിലായത്. വയനാട് സ്വദേശി ഹേമചന്ദ്രനെ (54) തമിഴ്നാട്ടിലെ ചേരമ്പാടി വനത്തിൽ കൊന്ന് കുഴിച്ചിട്ട കേസിലാണ് അറസ്റ്റ്.
കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി സുൽത്താൻബത്തേരി സ്വദേശി നൗഷാദ് (33) ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചുപേർ നേരത്തെ തന്നെ പോലീസ് പിടിയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ, കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയായ ലീബ വിദേശത്തേക്ക്് കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇവർക്കായി പോലീസ് ലുക്കൗട്ട് നോട്ടീസ് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ലീബ വിദേശത്തുനിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴാണ് വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ച് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസ് ഇവരെ പിടികൂടുന്നത്.