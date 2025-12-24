Kozhikode Crime News: കോഴിക്കോട് ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ വെട്ടി പരിക്കേൽപ്പിച്ചു; യുവാവ് കസ്റ്റഡിയിൽ

കോഴിക്കോട്: ഫാറൂഖ് കോളേജിന് സമീപം ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു. മുനീറ എന്ന യുവതിക്കാണ് വെട്ടേറ്റത്. ഭർത്താവ് എം കെ ജബ്ബാർ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ്. വെട്ടുകത്തികൊണ്ടാണ് ജബ്ബാർ മുനീറയെ ആക്രമിച്ചത്. മുനീറയുടെ തലക്കും കഴുത്തിനും കൈകൾക്കും വെട്ടേറ്റു. ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ മുനീറ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ വെന്റിലേറ്ററിൽ കഴിയുകയാണ്. ജബ്ബാറിനെ ഫറോക്ക് പോലീസ് ആണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരിക്കുന്നത്. വധശ്രമത്തിനാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.