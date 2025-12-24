English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kozhikode
  • Kozhikode Crime News: കോഴിക്കോട് ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ വെട്ടി പരിക്കേൽപ്പിച്ചു; യുവാവ് കസ്റ്റഡിയിൽ

Kozhikode Crime News: കോഴിക്കോട് ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ വെട്ടി പരിക്കേൽപ്പിച്ചു; യുവാവ് കസ്റ്റഡിയിൽ

വെട്ടുകത്തികൊണ്ട് നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ മുനീറയുടെ തലക്കും കഴുത്തിനും കൈകൾക്കും ​ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 24, 2025, 08:51 PM IST
  • ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ മുനീറ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ വെന്റിലേറ്ററിൽ കഴിയുകയാണ്.
  • ജബ്ബാറിനെ ഫറോക്ക് പോലീസ് ആണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

Read Also

  1. CM Pinarayi Vijayan: കേരളം നേരിടുന്നത് സാമ്പത്തിക ഉപരോധം; കേന്ദ്രത്തിന് ഇരട്ടത്താപ്പ് നയമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

Trending Photos

Trigrahi Yoga: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മകരസംക്രാന്തിയിൽ ത്രിഗ്രഹി യോഗം; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും എല്ലാ മേഖലകളിലും വിജയം
6
Trigrahi Yoga
Trigrahi Yoga: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മകരസംക്രാന്തിയിൽ ത്രിഗ്രഹി യോഗം; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും എല്ലാ മേഖലകളിലും വിജയം
Cake recipe: ഫ്രഷ് പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം എളുപ്പത്തിൽ
5
recipe
Cake recipe: ഫ്രഷ് പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം എളുപ്പത്തിൽ
Gold Price 1 Lakh Today: ലക്ഷം തൊട്ട് സ്വർണം! ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് വർധിച്ചത് 1,760 രൂപ
7
Gold price hike
Gold Price 1 Lakh Today: ലക്ഷം തൊട്ട് സ്വർണം! ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് വർധിച്ചത് 1,760 രൂപ
Kerala DL-32 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala DL-32 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Kozhikode Crime News: കോഴിക്കോട് ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ വെട്ടി പരിക്കേൽപ്പിച്ചു; യുവാവ് കസ്റ്റഡിയിൽ

കോഴിക്കോട്: ഫാറൂഖ് കോളേജിന് സമീപം ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു. മുനീറ എന്ന യുവതിക്കാണ് വെട്ടേറ്റത്. ഭർത്താവ് എം കെ ജബ്ബാർ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ്. വെട്ടുകത്തികൊണ്ടാണ് ജബ്ബാർ മുനീറയെ ആക്രമിച്ചത്. മുനീറയുടെ തലക്കും കഴുത്തിനും കൈകൾക്കും വെട്ടേറ്റു. ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ മുനീറ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ വെന്റിലേറ്ററിൽ കഴിയുകയാണ്. ജബ്ബാറിനെ ഫറോക്ക് പോലീസ് ആണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരിക്കുന്നത്. വധശ്രമത്തിനാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

Add Zee News as a Preferred Source

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Crime newsHusband Attacked WifeKozhikode Newsക്രൈം ന്യൂസ്കോഴിക്കോട്

Trending News