/Kafir Screenshot Case: കാഫിർ സ്ക്രീൻഷോട്ട് കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക സംഘം; കോഴിക്കോട് റൂറൽ എസ്പി നേതൃത്വം നൽകും

കോഴിക്കോട്: വടകര കാഫിര് സ്ക്രീന് ഷോട്ട് കേസ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അന്വേഷിക്കും. കോഴിക്കോട് റൂറല് എസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. 2024ലെ ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ തലേദിവസം എൽഡിഎഫിന്റെ കെ.കെ ശൈലജയ്ക്കെതിരെ കാഫിർ സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് പ്രചരിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് കേസ്.
എല്ഡിഎഫ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി നൽകിയ പരാതിയില് എംഎസ്എഫ് നേതാവ് മുഹമ്മദ് കാസിമിനെതിരെ കേസെടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഇയാൾക്കെതിരെ പങ്ക് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. പ്രതികളെ എത്താനായില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായി പോലീസ് കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് പിന്നാലെ കേസിൽ പുനരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് പാറയ്ക്കല് അബ്ദുല്ല എംഎല്എ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് പരാതി നല്കിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ 8 അംഗ സംഘം രൂപീകരിച്ചത്.
എസ്ഐടി സംഘത്തിൽ കോഴിക്കോട് റൂറല് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി മനോഹരനാണ് പ്രധാന അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്. കണ്ണൂര് റേഞ്ച് ഡിഐജിക്ക് മേല്നോട്ട ചുമതലയും നല്കി. സ്ക്രീന്ഷോട്ടിന് പിന്നില് സിപിഎം ആണെന്ന് യുഡിഎഫ് നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചിരുന്നു. പ്രതികളിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിലായിരുന്നില്ല അന്വേഷണമെന്നും യുഡിഎഫ് ആരോപിച്ചു.
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