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Kafir Screenshot Case: കാഫിർ സ്ക്രീൻഷോട്ട് കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക സംഘം; കോഴിക്കോട് റൂറൽ എസ്പി നേതൃത്വം നൽകും

Kafir Screenshot Case: എട്ട് അം​ഗ സംഘത്തെയാണ് കാഫിര്‍ സ്‌ക്രീന്‍ ഷോട്ട് കേസ് അന്വേഷണത്തിനായി രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Written ByKarthika V
Published: Jun 03, 2026, 08:03 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 08:03 PM IST
Kafir Screenshot Case: കാഫിർ സ്ക്രീൻഷോട്ട് കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക സംഘം; കോഴിക്കോട് റൂറൽ എസ്പി നേതൃത്വം നൽകും
Image Credit: police | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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