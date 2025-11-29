English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Baby Memorial Hospital Fire: തീ നിയന്ത്രണവിധേയം; കോഴിക്കോട് ബേബി മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രി പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിച്ചു

Baby Memorial Hospital Fire: തീ നിയന്ത്രണവിധേയം; കോഴിക്കോട് ബേബി മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രി പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിച്ചു

എസിയുടെ യന്ത്രഭാഗങ്ങള്‍ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഭാ​ഗത്തായാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 29, 2025, 12:56 PM IST
  • രോ​ഗികൾ ഇല്ലാത്ത ഭാ​ഗത്താണ് തീപടർന്നത്.
  • രോഗികൾക്ക് ആർക്കും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും സലിൽ ശങ്കര്‍ പറഞ്ഞു.

Baby Memorial Hospital Fire: തീ നിയന്ത്രണവിധേയം; കോഴിക്കോട് ബേബി മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രി പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിച്ചു

കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് ബേബി മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രിയിലെ തീപിടിത്തം നിയന്ത്രണവിധേയം. സി ബ്ലോക്കിലെ ഒമ്പതാം നിലയിൽ എസിയുടെ യന്ത്രഭാഗങ്ങള്‍ സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. 9ാം നിലയുടെ മകളിലായി ടെറസിൽ എസി ചില്ലര്‍ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. ഉടൻ തന്നെ ജീവനക്കാര്‍ തീയണച്ചതായി ആശുപത്രി എജിഎംപിആര്‍ സലിൽ ശങ്കര്‍ അറിയിച്ചു. അ​ഗ്നിശമനസേന എത്തും മുൻപ് തന്നെ തീയണച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. 

രോ​ഗികൾ ഇല്ലാത്ത ഭാ​ഗത്താണ് തീപടർന്നത്. രോഗികൾക്ക് ആർക്കും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും സലിൽ ശങ്കര്‍ പറഞ്ഞു. തീയണച്ചതിന് പിന്നാലെ ആശുപത്രി പ്രവർത്തനം പൂർണതോതിൽ പുനരാരംഭിച്ചു. തീപടർന്നപ്പോൾ മുൻ കരുതൽ എന്ന നിലയിലാണ് ആളുകളെ ഒഴിപ്പിച്ചത്. എസി ഭാഗങ്ങൾ നിയമ പ്രകാരമാണ്‌ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

Also Read: Rahul Mamkootathil: 'കുഞ്ഞുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വിവാഹത്തിന് സമ്മതിക്കും' രാഹുൽ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകിയതായി യുവതി

കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നും വലിയ രീതിയിൽ തീയും പുകയും ഉയരുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. അഞ്ച് ഫയർ യൂണിറ്റുകളാണ് തീയണയ്ക്കുന്നതിനായി എത്തിയത്. രോ​ഗികളെ മുഴുവനായും തിരിച്ച് ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ‌തീപിടിത്തത്തിന്‍റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. 

