  • Kozhikode Blast: കോഴിക്കോട് വീടിനുള്ളിൽ സ്ഫോടനം; രണ്ടുപേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം, അപകടം പടക്കനിർമ്മാണത്തിനിടെ

Kozhikode Blast: കോഴിക്കോട് വീടിനുള്ളിൽ സ്ഫോടനം; രണ്ടുപേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം, അപകടം പടക്കനിർമ്മാണത്തിനിടെ

സ്ഫോടനത്തിൽ രണ്ട് പേർക്ക് സാരമായി പരിക്കേറ്റു. പടക്കനിർമ്മാണത്തിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്നാണ് സംശയം.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 5, 2026, 05:51 AM IST
  • വിഷുവിനോട് അനുബന്ധിച്ച് പടക്ക നിർമ്മാണത്തിനായി വീട് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് നിർമ്മാണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കെയാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത്.
  • വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് രണ്ട് പേർക്ക് സാരമായി പൊള്ളലേറ്റിട്ടുണ്ട്.

Hans Mahapurush Rajayoga: 12 വർഷത്തിന് ശേഷം വ്യാഴത്തിന്റെ ഹംസ മഹാപുരുഷ യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും സമ്പത്തും പ്രതാപവും
Kerala Lottery Result Today: ഇന്ന് ഒരു കോടി ആര് നേടും? കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala SK-47 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം
Sanju Samson Horoscope: സഞ്ജു ഇന്ന് അടിച്ചുതകർക്കുമോ? ചെന്നൈയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വിജയമോ പരാജയമോ? രാശിഫലത്തിൽ പറയുന്നതിങ്ങനെ
കോഴിക്കോട്: കുന്ദമംഗലം കുരുക്കത്തൂരിൽ വീടിനുള്ളിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ രണ്ട് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. വീട്ടുടമസ്ഥനും ബന്ധുവുമാണ് സ്ഫോടനത്തിൽ മരിച്ചത്. പടക്കനിർമ്മാണത്തിനിടെയാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായതെന്നാണ് സംശയം. വിഷുവിനോട് അനുബന്ധിച്ച് പടക്ക നിർമ്മാണത്തിനായി വീട് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് നിർമ്മാണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കെയാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത്. വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് രണ്ട് പേർക്ക് സാരമായി പൊള്ളലേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സ്ഫോടനമുണ്ടായതെങ്ങനെ എന്ന് വ്യക്തമല്ല. പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. സ്ഫോടനത്തിൽ വീടിന് കേടുപാടുണ്ടായി. ഉഗ്രശബ്ദത്തോടെയാണ് പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായതെന്നാണ് വിവരം.

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

