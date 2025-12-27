English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kozhikode
  • Kozhikode Crime News: മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങി; യുവാവിനെ കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു, അറസ്റ്റ്

Kozhikode Crime News: മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങി; യുവാവിനെ കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു, അറസ്റ്റ്

Crime News Kozhikode: താമരശേരി സ്വദേശി അബ്ദു റഹ്മാനെ മൂന്നം​ഗ സം​ഘം കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 27, 2025, 05:08 PM IST
  • യുവാവിനെ വിളിച്ചുവരുത്തി സംഘം ചേർന്ന് മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു
  • സംഭവത്തിൽ താമരശേരി പോലീസ് മൂന്ന് പേരെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു

  1. Crime News: മൂത്തമകളെ ചികിത്സിക്കാന്‍ ഇളയ മകളെ വിറ്റ് മാതാപിതാക്കള്‍

Kozhikode Crime News: മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങി; യുവാവിനെ കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു, അറസ്റ്റ്

കോഴിക്കോട്: മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയെന്ന് ആരോപിച്ച് യുവാവിനെ മർദ്ദിച്ചതായി പരാതി. താമരശേരി സ്വദേശി അബ്ദു റഹ്മാനെയാണ് മൂന്നം​ഗ സംഘം മർദ്ദിച്ചത്. ആക്രമണത്തിനിടെ അബ്ദു റഹ്മാന്റെ കയ്യിൽ കത്തികൊണ്ട് കുത്തി.

Add Zee News as a Preferred Source

ആഴത്തിൽ മുറിവേറ്റ അബ്ദു റഹ്മാൻ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി. പിന്നീട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് ഇയാളെ മാറ്റി. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി എട്ട് മണിയോടെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. പ്രതികൾ സഞ്ചരിച്ച ഥാറും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു.

ടിവിഎസ് ഫൈനാൻസ് ജീവനക്കാരെയാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്. ഫോൺ വാങ്ങിയതിന്റെ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് യുവാവിനെ ആക്രമിച്ച് കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ചത്. താമരശേരി ചുങ്കത്ത് വച്ചാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്.

നരിക്കുനി സ്വദേശി നിതിൻ (28), എരഞ്ഞിക്കൽ സ്വദേശി അഭിനന്ദ് (28), അഖിൽ (27) എന്നിവരെയാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഇവർ മൂന്ന് പേരും ടിവിഎസ് ഫൈനാൻസ് ജീവനക്കാരാണ്. അബ്ദു റഹ്മാനെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കത്തി കൊണ്ട് കുത്തിയത്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

