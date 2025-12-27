Kozhikode Crime News: മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങി; യുവാവിനെ കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു, അറസ്റ്റ്

കോഴിക്കോട്: മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയെന്ന് ആരോപിച്ച് യുവാവിനെ മർദ്ദിച്ചതായി പരാതി. താമരശേരി സ്വദേശി അബ്ദു റഹ്മാനെയാണ് മൂന്നംഗ സംഘം മർദ്ദിച്ചത്. ആക്രമണത്തിനിടെ അബ്ദു റഹ്മാന്റെ കയ്യിൽ കത്തികൊണ്ട് കുത്തി.
ആഴത്തിൽ മുറിവേറ്റ അബ്ദു റഹ്മാൻ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി. പിന്നീട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് ഇയാളെ മാറ്റി. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി എട്ട് മണിയോടെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. പ്രതികൾ സഞ്ചരിച്ച ഥാറും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു.
ടിവിഎസ് ഫൈനാൻസ് ജീവനക്കാരെയാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്. ഫോൺ വാങ്ങിയതിന്റെ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് യുവാവിനെ ആക്രമിച്ച് കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ചത്. താമരശേരി ചുങ്കത്ത് വച്ചാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്.
നരിക്കുനി സ്വദേശി നിതിൻ (28), എരഞ്ഞിക്കൽ സ്വദേശി അഭിനന്ദ് (28), അഖിൽ (27) എന്നിവരെയാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഇവർ മൂന്ന് പേരും ടിവിഎസ് ഫൈനാൻസ് ജീവനക്കാരാണ്. അബ്ദു റഹ്മാനെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കത്തി കൊണ്ട് കുത്തിയത്.
