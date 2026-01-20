Kozhikode Deepak's Suicide: ദീപക്കിന്റെ ആത്മഹത്യ; യുവതിക്കെതിരെ ആത്മഹത്യാപ്രേരണാ കുറ്റം ചുമത്തി, നടപടി കുടുംബത്തിന്റെ പരാതിയിൽ

കോഴിക്കോട്: ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയെന്ന ആരോപണത്തിന് പിന്നാലെ യുവാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ യുവതിക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് പോലീസ്. വടകര സ്വദേശി ഷിംജിത മുസ്തഫയ്ക്ക് എതിരെയാണ് കേസെടുത്തത്. ആത്മഹത്യാപ്രേരണ കുറ്റം ചുമത്തിയാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദീപക്കിന്റെ കുടുംബം നൽകിയ പരാതിയിലാണ് നടപടി. യുവതിയുടെ മൊഴിയും രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
യുവതിയുടെ ആരോപണം സമുഹമാധ്യമത്തിൽ പ്രചരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഗോവിന്ദപുരം സ്വദേശി ദീപക് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. പയ്യന്നൂരില് സ്വകാര്യ ബസില് വെച്ചായിരുന്നു ലൈംഗിക അതിക്രമം നടത്തിയതായി ആരോപിച്ച് യുവതി വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പിന്നാലെ വസ്തുതാ വിരുദ്ധമായ ആരോപണത്തിൽ മനംനൊന്ത് ദീപക് ജീവനൊടുക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കോഴിക്കോട് സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണര്ക്കും ആണ് പരാതി നല്കിയത്.
അതേസമയം ദീപക്കിന്റെ മരണശേഷവും തനിക്ക് ദുരനുഭവമുണ്ടായി എന്ന ആരോപണം യുവതി ആവർത്തിച്ചിരുന്നു. ഇക്കാര്യം വടകര പോലീസിൽ അറിയിച്ചുവെന്നുമായിരുന്നു യുവതിയുടെ അവകാശ വാദം. എന്നാൽ ഇത് വടകര പോലീസ് തള്ളുകയായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്നും ആരും പരാതി നല്കിയിട്ടില്ലെന്നുമായിരുന്നു വടകര ഇന്സ്പ്കെടർ നൽകിയ വിശദീകരണം. സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില് വിമര്ശനം ശക്തമായതോടെ യുവതി തന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം. എഫ് ബി അക്കൗണ്ടുകള് നീക്കി.
