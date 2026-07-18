കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് പയ്യാനക്കലില് ജിംനേഷ്യത്തിന്റെ മറവില് ലഹരി കച്ചവടം നടത്തിയ മൂന്ന് പേപർ പിടിയിൽ. 200 ഗ്രാമിൽ അധികം എംഡിഎംഎ ഇവരിൽ നിന്നും പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ലഹരിയുമായി പ്രതികൾ പിടിയിലാകുന്നത്.
ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ്റെ ഭാഗമായി പോലീസും ഡാൻസാഫും ചേർന്നാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. 'ബാക്ക് ടു ഫിറ്റ്നസ്' എന്ന പേരിലുള്ള ജിമ്മിന്റെ മറവിലാണ് പ്രതികൾ ലഹരി കച്ചവടം നടത്തിയത്. 200 ഗ്രാം എംഡിഎംഎക്ക് പുറമെ കഞ്ചാവും പ്രതികളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വിപണി വില വരുന്ന എംഡിഎംഎ ഇവരുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.
അതേസമയം ലഹരി കച്ചവടത്തില് തനിക്ക് പങ്കില്ലെന്ന് ജിംനേഷ്യത്തിന്റെ ഉടമ പറയുന്നു. എന്നാല് കുറച്ച് നാളുകളായി ഇവര് നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു എന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. നാട്ടുകാരില് നിന്നും ഇവർക്കെതിരെ പരാതികൾ ലഭിച്ചിരുന്നതായും പോലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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