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Kozhikode Drug Bust: ജിമ്മിൽ ലഹരി കച്ചവടം! ജിംനേഷ്യത്തിന്റെ മറവിലെ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട; കോഴിക്കോട് മൂന്നം​ഗ സംഘം പിടിയിൽ

പോലീസും ഡാൻസാഫും ചേർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ജിമ്മിൻറെ മറവിൽ ലഹരികച്ചവടം നടത്തിയവരെ പിടികൂടിയത്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 18, 2026, 10:54 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 10:54 AM IST
Kozhikode Drug Bust: ജിമ്മിൽ ലഹരി കച്ചവടം! ജിംനേഷ്യത്തിന്റെ മറവിലെ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട; കോഴിക്കോട് മൂന്നം​ഗ സംഘം പിടിയിൽ
Image Credit: Crime | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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