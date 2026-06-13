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Kozhikode Nipah: നിപ ഭീതി ഒഴിയുന്നു? 3 പേരുടെ ഫലം നെഗറ്റീവ്; കേന്ദ്രസംഘം കോഴിക്കോട്ട്

Kozhikode Nipah Updates: രോ​ഗിയുടെ സമ്പർക്കപ്പട്ടികയിലുണ്ടായിരുന്ന മൂന്നു പേരുടെ സ്രവ പരിശോധനാഫലമാണ് നെഗറ്റീവായത്.

Written ByKarthika V
Published: Jun 13, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 02:12 PM IST
Kozhikode Nipah: നിപ ഭീതി ഒഴിയുന്നു? 3 പേരുടെ ഫലം നെഗറ്റീവ്; കേന്ദ്രസംഘം കോഴിക്കോട്ട്
Image Credit: nipah | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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നിപ ഭീതി ഒഴിയുന്നു? 3 പേരുടെ ഫലം നെഗറ്റീവ്; കേന്ദ്രസംഘം കോഴിക്കോട്ട്
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