/Kozhikode Nipah: നിപ ഭീതി ഒഴിയുന്നു? 3 പേരുടെ ഫലം നെഗറ്റീവ്; കേന്ദ്രസംഘം കോഴിക്കോട്ട്

കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് നിപ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കേന്ദ്രം സംഘം കോഴിക്കോട്. എൻഐവി, ഐസിഎംആർ സംഘമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവർ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ജീവനക്കാരുമായി ചർച്ച നടത്തും. നിപ അവലോകന യോഗത്തിലും കേന്ദ്ര സംഘം പങ്കെടുക്കും. ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ നാളെ കോഴിക്കോടെത്തി ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപ്പിക്കും.
അതേസമയം, രോഗിയുമായി സമ്പർക്കമുണ്ടായിരുന്ന മൂന്നു പേരുടെ സ്രവ പരിശോധനാഫലം നെഗറ്റീവാണ്. രോഗിയുടെ സമ്പർക്കപ്പട്ടികയിലുള്ള ഇവരുടെ പരിശോധനഫലം നെഗറ്റീവ് ആയതോടെ ചെറിയ രീതിയിൽ ആശ്വാസമായിരിക്കുകയാണ്. ഇവരെ ഇന്നലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഫലം നെഗറ്റീവായത്.
അതിനിടെ നിപ കൺട്രോൾ റൂമിന് മുന്നിൽ കുത്തിയിരിപ്പ് പ്രതിഷേധം നടത്തി പി. എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് എംഎൽഎ. കൺടെയ്ൻമെന്റ് സോണിലുള്ള ജനങ്ങളെ ഫോണിൽ വിളിക്കാൻ ജനപ്രതിനിധികളെ അനുവദിക്കാത്തതിലുള്ള പ്രതിഷേധമായിരുന്നു. സി പി എം നേതാക്കളും എം.എൽ.എയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി എത്തി. കഴിഞ്ഞ തവണ നിപ സ്ഥിരീകരിച്ച സമയങ്ങളിൽ കക്ഷിരാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ ജനപ്രതിനിധികൾ ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവരെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിരുന്നുവെന്ന് റിയാസ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇത്തവണ അത് നിഷേധിച്ചതാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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