English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kozhikode
  • CM Pinarayi Vijayan: ആലിന് കേരളത്തിന്റെ ആദരം; കോഴിക്കോട്ടെ അവയവദാന കേന്ദ്രത്തിന് കുഞ്ഞിന്റെ പേര് നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

CM Pinarayi Vijayan: ആലിന് കേരളത്തിന്റെ ആദരം; കോഴിക്കോട്ടെ അവയവദാന കേന്ദ്രത്തിന് കുഞ്ഞിന്റെ പേര് നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

കോഴിക്കോട്ടെ അവയവദാന മെഡിക്കൽ കേന്ദ്രത്തിന് ആലിൻ ഷെറിന്റെ പേര് നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 16, 2026, 10:44 PM IST
  • ആലിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ വലിയ മാതൃകയെ മുഖ്യമന്ത്രി അഭിനന്ദിച്ചു.
  • അവയവദാന രംഗത്തെ ഈ കേന്ദ്രം ആലിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് നാടിന് വലിയൊരു സന്ദേശമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Read Also

  1. Alin Sherin Abraham Funeral: കുഞ്ഞുമാലാഖയ്ക്ക് വിട ചൊല്ലി നാട്; നാല് കുരുന്നുകൾക്ക് പുതുജീവൻ നൽകി ആലിൻ മടങ്ങി

Trending Photos

Gold Rate Today: സ്വർണം കുറയാതെ മുന്നോട്ട്; ഇന്ന് വിലയിൽ മാറ്റമില്ല
7
Gold rate today
Gold Rate Today: സ്വർണം കുറയാതെ മുന്നോട്ട്; ഇന്ന് വിലയിൽ മാറ്റമില്ല
Kerala BT-41 Lottery Result Today: ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയാം; ഭാ​ഗ്യതാര ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala BT-41 Lottery Result Today: ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയാം; ഭാ​ഗ്യതാര ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Kerala Gold Rate 16 February 2026: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇടിവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 960 രൂപ
11
Gold price
Kerala Gold Rate 16 February 2026: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇടിവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 960 രൂപ
Kerala SM-42 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Samrudhi Lottery Result
Kerala SM-42 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
CM Pinarayi Vijayan: ആലിന് കേരളത്തിന്റെ ആദരം; കോഴിക്കോട്ടെ അവയവദാന കേന്ദ്രത്തിന് കുഞ്ഞിന്റെ പേര് നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

കോഴിക്കോട്: ആലിൻ ഷെറിന്‍റെ വീട്ടിലെത്തി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. അവയവദാനത്തിലൂടെ കേരളത്തിന്‍റെ ഹൃദയം കവർന്ന ആ 'കുഞ്ഞുമാലാഖ'യുടെ വേർപാടിൽ കുടുംബത്തിന്റെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കു ചേർന്നു. ആലിനെ കേരളം ഒരിക്കലും മറക്കില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. 

Add Zee News as a Preferred Source

കൂടാതെ കോഴിക്കോട് പുതുതായി തുടങ്ങുന്ന പ്രത്യേക അവയവദാന മെഡിക്കൽ കേന്ദ്രത്തിന് ആലിൻ്റെ പേര് നൽകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആലിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ വലിയ മാതൃകയെ മുഖ്യമന്ത്രി അഭിനന്ദിച്ചു. അവയവദാന രംഗത്തെ ഈ കേന്ദ്രം ആലിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് നാടിന് വലിയൊരു സന്ദേശമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കുടുംബാംഗങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇവിടെ നിന്നും മടങ്ങിയത്. മന്ത്രി വീണാ ജോർജും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. 

Also Read: Kozhikode Food Poison: കോഴിക്കോട് ഭക്ഷ്യവിഷബാധ; ചികിത്സ തേടിയത് 31 കുട്ടികൾ, ആരോ​ഗ്യനില തൃപ്തികരം

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അവയവ ദാതാവെന്ന നിലയിൽ ചരിത്രത്തിൽ ഇടംനേടിയ കുഞ്ഞാണ് പത്തുമാസം പ്രായമായ ആലിൻ ഷെറിൻ എബ്രഹാം. ഫെബ്രുവരി 5ന് കോട്ടയം പളളത്ത് വെച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിലാണ് 10 മാസം മാത്രം പ്രായമുള്ള ആലിന് ജീവൻ നഷ്ടമായത്. അപകടത്തിൽ ​ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ആലിനെ കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ ചികിത്സയിൽ കഴിയവെ കു‍ഞ്ഞിന് മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ആലിന്റെ വൃക്കകൾ, ഹൃദയം, കരൾ, നേത്രപടലങ്ങൾ എന്നിവ ദാനം ചെയ്യാൻ മാതാപിതാക്കൾ തയാറാവുകയായിരുന്നു. അവയവദാനത്തിൽ പുതു ചരിത്രമെഴുതിയാണ് ആലിൻ മടങ്ങിയത്. 

 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Alin Sherin AbrahamOrgan donationCM Pinarayi VijayanKozhikode Newsആലിൻ ഷെറിൻ

Trending News