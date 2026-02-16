CM Pinarayi Vijayan: ആലിന് കേരളത്തിന്റെ ആദരം; കോഴിക്കോട്ടെ അവയവദാന കേന്ദ്രത്തിന് കുഞ്ഞിന്റെ പേര് നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

കോഴിക്കോട്: ആലിൻ ഷെറിന്റെ വീട്ടിലെത്തി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. അവയവദാനത്തിലൂടെ കേരളത്തിന്റെ ഹൃദയം കവർന്ന ആ 'കുഞ്ഞുമാലാഖ'യുടെ വേർപാടിൽ കുടുംബത്തിന്റെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കു ചേർന്നു. ആലിനെ കേരളം ഒരിക്കലും മറക്കില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
കൂടാതെ കോഴിക്കോട് പുതുതായി തുടങ്ങുന്ന പ്രത്യേക അവയവദാന മെഡിക്കൽ കേന്ദ്രത്തിന് ആലിൻ്റെ പേര് നൽകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആലിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ വലിയ മാതൃകയെ മുഖ്യമന്ത്രി അഭിനന്ദിച്ചു. അവയവദാന രംഗത്തെ ഈ കേന്ദ്രം ആലിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് നാടിന് വലിയൊരു സന്ദേശമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കുടുംബാംഗങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇവിടെ നിന്നും മടങ്ങിയത്. മന്ത്രി വീണാ ജോർജും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അവയവ ദാതാവെന്ന നിലയിൽ ചരിത്രത്തിൽ ഇടംനേടിയ കുഞ്ഞാണ് പത്തുമാസം പ്രായമായ ആലിൻ ഷെറിൻ എബ്രഹാം. ഫെബ്രുവരി 5ന് കോട്ടയം പളളത്ത് വെച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിലാണ് 10 മാസം മാത്രം പ്രായമുള്ള ആലിന് ജീവൻ നഷ്ടമായത്. അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ആലിനെ കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ ചികിത്സയിൽ കഴിയവെ കുഞ്ഞിന് മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ആലിന്റെ വൃക്കകൾ, ഹൃദയം, കരൾ, നേത്രപടലങ്ങൾ എന്നിവ ദാനം ചെയ്യാൻ മാതാപിതാക്കൾ തയാറാവുകയായിരുന്നു. അവയവദാനത്തിൽ പുതു ചരിത്രമെഴുതിയാണ് ആലിൻ മടങ്ങിയത്.
