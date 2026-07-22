Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Kozhikode
  • /Palayam Murder Case: പ്രതി ലഹരിക്കടിമ, മുൻവൈരാ​ഗ്യവും; കോഴിക്കോട് പാളയത്ത് യുവാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് 21കാരൻ, പ്രതി പിടിയിൽ

Palayam Murder Case: പ്രതി ലഹരിക്കടിമ, മുൻവൈരാ​ഗ്യവും; കോഴിക്കോട് പാളയത്ത് യുവാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് 21കാരൻ, പ്രതി പിടിയിൽ

Kozhikode Palayam Murder Case: ലഹരിക്ക് അടിമയായ ദീപക്കിനെ ലഹരിമുക്തി കേന്ദ്രത്തിലാക്കാൻ ബിജു മുൻകൈ എടുത്തതും മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് ഇരുവരും തമ്മിലുണ്ടായ വഴക്കുമാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 22, 2026, 10:38 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 10:38 AM IST
Palayam Murder Case: പ്രതി ലഹരിക്കടിമ, മുൻവൈരാ​ഗ്യവും; കോഴിക്കോട് പാളയത്ത് യുവാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് 21കാരൻ, പ്രതി പിടിയിൽ
Image Credit: Murder | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Fact Checking: ഹൈഡ്രജൻ ട്രെയിനിനു നേരെ കല്ലേറുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് നോർത്തേൺ റെയിൽവേ; പ്രതിഷേധക്കാരെ താറടിക്കാൻ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് വ്യാജ വീഡിയോകൾ
Fact Checking42 min ago
2
Dharmendra Pradhan1 hr ago
3
Rahul Gandhi3 hrs ago
4
Kalki 2898 ADJul 21
5
Kottayam NewsJul 21