കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് പാളയത്ത് ബിജു (38) വധക്കേസിൽ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ. ബിജുവിന്റെ ബന്ധു ദീപക് (21) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. അറസ്റ്റിലായ മാങ്കാവ് തെക്കിനേടത്ത് മീത്തൽ ദീപക് പിതാവിന്റെ ഇരുചക്രവാഹനത്തിലാണ് സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയതെന്ന് പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
കൃത്യത്തിന് ശേഷം സ്വന്തം വീട്ടിലെത്തിയ ഇയാൾ അന്ന് ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ കത്തിച്ചുകളഞ്ഞതായും അന്വേഷണസംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
തിങ്കളാഴ്ച കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ദീപക്കിന്റെ അറസ്റ്റ് ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കൊല്ലപ്പെട്ട ബിജുവിന്റെ ബന്ധു കൂടിയായ പ്രതി, പാളയം ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് പിൻവശത്തുള്ള തന്റെ ഒറ്റമുറി വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയത്.
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ലഹരിക്ക് അടിമയായ ദീപക്കിനെ ലഹരിവിമുക്ത കേന്ദ്രത്തിലാക്കാൻ ബിജു മുൻകൈ എടുത്തതും മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് ഇരുവരും തമ്മിലുണ്ടായ വഴക്കുമാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ച പ്രധാന ശത്രുതയ്ക്ക് കാരണം. ഇതിന് പുറമെ കുടുംബപരമായ തർക്കങ്ങളും നിലനിന്നിരുന്നതായി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ എ.പി. ഷൗക്കത്തലി അറിയിച്ചു.
പ്രതി മുൻപ് ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ലഹരിവിമുക്ത കേന്ദ്രം, മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പൊലീസ് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊലപാതകത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ആയുധത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ വിവര ലഭിച്ചതായും കമ്മിഷണർ പറഞ്ഞു. കഞ്ചാവ് കേസിന് പുറമെ, അയൽവാസികളെ മർദിച്ചതിന് കസബ സ്റ്റേഷനിൽ ഇയാൾക്കെതിരെ പരാതിയുണ്ടായിരുന്നു.
ഈ സംഭവം വീട്ടുകാർ ഇടപെട്ട് ഒത്തുതീർപ്പാക്കുകയായിരുന്നു. കെ.വി. പ്രമോദൻ (ടൗൺ എ.സി.), പി.ജെ. ജിമ്മി (കസബ ഇൻസ്പെക്ടർ), എസ്.ഐ. നിമിൻ കെ. ദിവാകരൻ, ക്രൈം സ്ക്വാഡ്, സ്പെഷ്യൽ ആക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്നിവരുൾപ്പെട്ട സംഘമാണ് അന്വേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്.
സംഭവം നടന്ന് 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ പോലീസിന് കഴിഞ്ഞു. കഴുത്തിലടക്കം ഏൽപ്പിച്ച 48 മുറിവുകളാണ് മരണകാരണമെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. അൻപതിലധികം സി.സി.ടി.വി. ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് പ്രതി പിടിയിലായത്. ബിജുവിന്റെ തല ചുമരിൽ ഇടിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ ദീപക്കിന്റെ കൈവിരലുകൾക്കും പരിക്കേറ്റിരുന്നു.
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