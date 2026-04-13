Kozhikode Nurses Strike: ചർച്ച വിജയം; കോഴിക്കോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി നഴ്സുമാരുടെ സമരം അവസാനിച്ചു

ചർച്ചയിൽ ശമ്പള വർധനവ് അടക്കം പരി​ഗണിക്കാമെന്ന് മാനേജ്മെന്റുകളുടെ ഉറപ്പ് ലഭിച്ചതായാണ് വിവരം.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 13, 2026, 11:22 PM IST
  • കേരളത്തിലെ 23 സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളില നഴ്സുമാരാണ് സമരം നടത്തിയിരുന്നത്.
  • സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച അടിസ്ഥാന ശമ്പളം ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു സമരം.

കോഴിക്കോട്: ജില്ലയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി നഴ്സുമാരുടെ സമരം അവസാനിച്ചു. മാനേജുമെന്‍റുകളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് സമരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ശമ്പള വർധനവ് അടക്കം പരി​ഗണിക്കാമെന്ന ഉറപ്പ് ലഭിച്ചതോടെയാണ് നഴ്സുമാരുടെ രാപ്പകൽ സമരം ഒത്തുതീർപ്പാക്കിയത്. 

സമരത്തിലുള്ള 6 ആശുപത്രി മാനേജ്മെന്റുമായാണ് യുഎൻഎ ധാരാണയിലെത്തിയത്. മൂന്ന് ആശുപത്രികളിലാണ് നിലവിൽ സമരം നടക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ 23 സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളില നഴ്സുമാരാണ് സമരം നടത്തിയിരുന്നത്. സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച അടിസ്ഥാന ശമ്പളം ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു സമരം. യുഎൻഎയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോഴിക്കോട് മാനാഞ്ചിറയിലായിരുന്നു അനിശ്ചിതകാല സമരം നടന്നിരുന്നത്.

യുണൈറ്റഡ് നഴ്സസ് അസോസിയേഷനും, ആശുപത്രി മാനേജ്മെന്റുകളും തമ്മിൽ നടത്തിയ ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ നഴ്സുമാർ വീണ്ടും അനിശ്ചിതകാല സമരം നടത്തിയത്. വ്യവസ്ഥകളിൽ നിന്നും പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ യുഎൻഎ ധാരണയിലെത്താത്ത ആശുപത്രികളിൽ സമ്പൂർണ്ണമായി പണിമുടക്കുമെന്നും യുഎൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു.

അതേസമയം നഴ്സുമാരുടെ സമരം അന്യായമാണെന്നായിരുന്നു കേരള പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞത്. സമരം തുടർന്നാൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. നോട്ടീസില്ലാതെയുള്ള സമരമായതിനാൽ അനധികൃതമായി ജോലിക്ക് ഹാജരാകാതിരിക്കുകയും ആശുപത്രി പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്താൽ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

