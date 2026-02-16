English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kozhikode Food Poison: കോഴിക്കോട് ഭക്ഷ്യവിഷബാധ; ചികിത്സ തേടിയത് 31 കുട്ടികൾ, ആരോ​ഗ്യനില തൃപ്തികരം

മരുതോങ്കര അംബേദ്കർ റസിഡന്റ്സ് സ്കൂളിലെ 31 കുട്ടികളാണ് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 16, 2026, 06:09 PM IST
  • 31 കുട്ടികളാണ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയിരിക്കുന്നത്.
  • സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ആരോ​ഗ്യ വകുപ്പ് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർ സ്കൂളിലെത്തി പരിശോധന നടത്തി.

Kozhikode Food Poison: കോഴിക്കോട് ഭക്ഷ്യവിഷബാധ; ചികിത്സ തേടിയത് 31 കുട്ടികൾ, ആരോ​ഗ്യനില തൃപ്തികരം

കോഴിക്കോട്: ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റ് സ്കൂൾ കുട്ടികൾ ആശുപത്രിയിൽ. മരുതോങ്കര അംബേദ്കർ റസിഡന്റ്സ് സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്കാണ് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റത്. 31 കുട്ടികളാണ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയിരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ആരോ​ഗ്യ വകുപ്പ് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർ സ്കൂളിലെത്തി പരിശോധന നടത്തി. അതേസമയം കുട്ടികളുടെ ആരോ​ഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. 

