കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് പയ്യോളിയിൽ വീണ്ടും ഷിഗെല്ല രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഒമ്പത് വയസുകാരനാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. തുറവൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പതിമൂന്നാം വാർഡിലാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില നിലവിൽ തൃപ്തികരമാണെന്നാണ് വിവരം. സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കുട്ടിക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
നിലവിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച കുട്ടിയുടെ ബന്ധുവായ മൂന്നര വയസുകാരന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഷിഗെല്ല ബാധിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. മൂന്നര വയസുകാരൻ ചികിത്സ പൂർത്തിയാക്കി ആശുപത്രിവിട്ടു. ജൂൺ മാസത്തിൽ ഇതുവരെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ 12 പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിപ, ഷിഗെല്ല, കോളറ രോഗബാധകൾ പടരുന്നത് ആശങ്കയായിരിക്കുകയാണ്. ജില്ലയിൽ ഷിഗെല്ല രോഗബാധ വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. രോഗലക്ഷണമുള്ളവർ ചികിത്സ തേടുകയും ആശുപത്രിയിൽ നിന്നുള്ള നിർദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുകയും വേണം.
കർശനമായി വ്യക്തിശുചിത്വം പാലിക്കണമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പഴകിയ ഭക്ഷണപദാർഥങ്ങൾ കഴിക്കരുത്. മോശം വെള്ളം ഉപയോഗിക്കരുത്. പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്ലോറിനേഷൻ അടക്കമുള്ള പ്രതിരോധപ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. തലക്കുളത്തൂർ സ്വദേശിനിയായ നാല് വയസുകാരി രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചിരുന്നു.
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