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Shigella Outbreak: കോഴിക്കോട് വീണ്ടും ഷി​ഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചു; രോ​ഗം ബാധിച്ചത് പയ്യോളി സ്വദേശിയായ ഒമ്പത് വയസുകാരന്

Shigella Outbreak Kerala: സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഒമ്പത് വയസുകാരനായ കുട്ടിക്ക് രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 14, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 01:36 PM IST
Shigella Outbreak: കോഴിക്കോട് വീണ്ടും ഷി​ഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചു; രോ​ഗം ബാധിച്ചത് പയ്യോളി സ്വദേശിയായ ഒമ്പത് വയസുകാരന്
Image Credit: Shigella | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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കോഴിക്കോട് വീണ്ടും ഷി​ഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചു; രോ​ഗം ബാധിച്ചത് ഒമ്പത് വയസുകാരന്
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