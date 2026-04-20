Kozhikode Strong Room Controversy: കോഴിക്കോട് സ്ട്രോങ് റൂം വിവാദത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഇടപെടൽ; കളക്ടറോട് റിപ്പോർട്ട് തേടി

കോഴിക്കോട്: വെള്ളിമാടുകുന്ന് ജെഡിടിയിലെ സ്ട്രോങ്ങ് റൂം വിവാദത്തിൽ ഇടപെട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ. ജില്ലാ കലക്ടറോട് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജെഡിടി ഇസ്ലാം സ്കൂളിലാണ് വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങള് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സ്ട്രോങ് റൂം തുറന്നതായി ആരോപണം ഉയർന്നത്. രാവിലെ 11.30 ഓടെയാണ് സ്ട്രോങ് റൂം തുറന്നത്.
എന്നാൽ സ്ട്രോങ് റൂം തുറുന്നുവെന്ന വാർത്ത തെറ്റാണെന്ന് പേരാമ്പ്ര റിട്ടേണിങ് ഓഫീസർ പറഞ്ഞിരുന്നു. പേരാമ്പ്രയിലെ പോളിങ് രേഖകൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സീൽ ചെയ്യാത്ത മുറിയാണ് സ്ഥാനാർഥികളുടെ ഏജന്റുമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറന്നതെന്നാണ് റിട്ടേണിങ് ഓഫീസർ പറഞ്ഞത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എൻകോർ സോഫ്റ്റ്വെയറിലെ വിവരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായാണിതെന്നായിരുന്നു വിശദീകരണം. വോട്ടിങ് മെഷീനുകളോ പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റുകളോ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മുറിയല്ല തുറന്നതെന്നും റിട്ടേണിങ് ഓഫിസർ അറിയിച്ചു.
സംഭവത്തിൽ അട്ടിമറി സംശയിക്കുന്നതായി യുഡിഎഫ് പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിയ്ക്കാൻ ശ്രമം നടന്നുവെന്നും യുഡിഎഫ് ആരോപിച്ചു. സംഭവത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം ദുരൂഹത സംശയിക്കുന്നതായും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ എംകെ രാഘവൻ, ഡിസിസി അധ്യക്ഷൻ പ്രവീൺകുമാർ തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു.
