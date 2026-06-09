/Kozhikode News: ഫാസ്റ്റ്ടാഗിൽ പണമില്ല; 3 കിലോമീറ്റർ വൺവേ തെറ്റിച്ച് തിരിഞ്ഞോടി കെഎസ്ആർടിസി ബസ്

കോഴിക്കോട്: ദേശീയപാതയിൽ മൂന്ന് കിലോമീറ്ററോളം വൺവേ തെറ്റിച്ച് തിരിച്ചോടിച്ച് കെഎസ്ആർടിസി ബസ്. എൻഎച്ച് 66-ൽ നാലാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് സംഭവം. കോഴിക്കോട് നിന്നും രാമനാട്ടുകര ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന കെഎസ്ആർടിസി സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് ബസ്സാണ് അപകടകരമായ രീതിയിൽ ഓടിച്ചത്.
തൊണ്ടയാട് നിന്നും ദേശീയപാത ബൈപ്പാസിലേക്ക് കയറിയ ബസ് ടോൾപ്ലാസയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഫാസ്റ്റടാഗിൽ ആവശ്യത്തിന് ബാലൻസ് ഇല്ലെന്ന് വ്യക്തമായി. ഇതേതുടർന്ന് അവിടെ വെച്ച് ബസ് തിരിച്ച് തിരികെപ്പോരുകയായിരുന്നു. മധ്യത്തിലൂടെയുള്ള സ്പീഡ് ട്രാക്കിലൂടെയാണ് ബസ് മൂന്ന് കിലോമീറ്ററോളം തിരഞ്ഞോടിയത്. തുടർന്ന് മറ്റ് വാഹനങ്ങളിലുള്ളവർ പ്രതികരിച്ചതോടെ സ്ളോ ട്രാക്കിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
കോഴിക്കോടൻ കിച്ചൺസിന്റെ സമീപത്തുള്ള എക്സിറ്റിൽ വെച്ച് സർവീസ് റോഡിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ബസ് യാത്ര തുടരുകയായിരുന്നു. സർവീസ് റോഡിലേക്ക് കയറുന്നതിനിടെ ഗതാഗതക്കുരുക്കുണ്ടാക്കുന്നതും തെറ്റായ ദിശയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിന്റെയും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.
ഒരു വശത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ 445 രൂപയാണ് കെഎസ്ആർടിസിയിൽ നിന്ന് ടോൾ പ്ലാസയിൽ ഈടാക്കുന്നത്. ഫാസ്ടാഗിൽ പണമില്ലെങ്കിൽ 556 രൂപ അടയ്ക്കേണ്ടതായി വരും. ഈ പണം ഡ്രൈവർക്ക് പിന്നീട് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വകുപ്പുമില്ല. അതിനാലാണ് ഡ്രൈവർ അപകടകരമായ തീരുമാനമെടുത്തതെന്നാണ് വിവരം. സംഭവത്തെ പറ്റി അറിയില്ലെന്നും നിയമലംഘനം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കെഎസ്ആര്ടിസിക്ക് നോട്ടിസ് നൽകുമെന്ന് മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പും വ്യക്തമാക്കി.
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