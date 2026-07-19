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Man Found Dead: കോഴിക്കോട് പാളയത്ത് യുവാവിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി; മൃതദേഹം ചോര വാർന്ന നിലയിൽ, ദുരൂഹത

Kozhikode News: ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് ബിജുവിനെ സ്വന്തം മുറിക്കുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 19, 2026, 10:28 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 10:31 AM IST
Man Found Dead: കോഴിക്കോട് പാളയത്ത് യുവാവിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി; മൃതദേഹം ചോര വാർന്ന നിലയിൽ, ദുരൂഹത
Image Credit: Biju | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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