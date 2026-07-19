/Man Found Dead: കോഴിക്കോട് പാളയത്ത് യുവാവിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി; മൃതദേഹം ചോര വാർന്ന നിലയിൽ, ദുരൂഹത

കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് പാളയത്ത് യുവാവിനെ വീടിനുള്ളിൽ രക്തം വാർന്ന് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. പാളയം പുതിയകോവിലകംപറമ്പ് സ്വദേശിയായ ബിജു ആണ് മരിച്ചത്. ക്രൂരമായി വെട്ടേറ്റ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹം കൊലപാതകമാണെന്ന സംശയത്തിന് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് ബിജുവിന്റെ മാതാവ് ബേബി വ്യക്തമാക്കി.
ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് ബിജുവിനെ സ്വന്തം മുറിക്കുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. യുവാവിന്റെ കഴുത്തിലും വയറിലും ആഴത്തിലുള്ള വെട്ടേറ്റ മുറിവുകളുണ്ടെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളത്. ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയായാൽ മാത്രമേ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകൂ എങ്കിലും, ഇതൊരു കൊലപാതകമാണെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം.
ക്ഷീരകർഷക കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് ബിജു. വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബിജുവിനെ ഏൽപ്പിച്ച ശേഷം പിതാവ് ശനിയാഴ്ച കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് പോയിരുന്നു. പുലർച്ചെ ജോലികൾക്കായി ബിജുവിനെ കാണാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് അമ്മ അന്വേഷിച്ചെത്തിയപ്പോഴാണ് ചോരയിൽ കുളിച്ച കിടക്കുന്ന മകനെ കണ്ടത്.
പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെ വിളിച്ചപ്പോൾ പ്രതികരണമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും, സാധാരണയായി ബിജു അകത്തുനിന്ന് പൂട്ടാറുള്ള മുറി ഇത്തവണ പുറത്തുനിന്ന് പൂട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നുവെന്നും അമ്മ ബേബി പറഞ്ഞു. സംശയം തോന്നി മുറി തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് മകൻ ചോരയിൽ കുളിച്ചു കിടക്കുന്നത് കണ്ടതെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അമ്മ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അയൽവാസിയാണ് പോലീസിൽ വിവരമറിയിച്ചത്.
പാളയം പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റിന് തൊട്ടുപിന്നിലുള്ള ഈ പ്രദേശത്ത് പോലീസിന്റെ 'ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ' പരിശോധനകൾ സജീവമായി നടക്കാറുണ്ട്. പ്രദേശത്തെ പരസ്യ മദ്യപാനികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ബിജു പോലീസിന് കൈമാറാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഇതിലുള്ള വൈരാഗ്യമാകാം കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെന്നും കുടുംബം സംശയിക്കുന്നു.
ശനിയാഴ്ച രാത്രി പത്തരയോടെയും ബിജുവിനെ പുറത്തു കണ്ടിരുന്നതായും യുവാവിന് മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും നാട്ടുകാരും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കി. പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പോലീസ് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
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