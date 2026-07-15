കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് എക്സൈസ് സംഘം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട. കൊളത്തറ ക്രസന്റ് ബസാറിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കഞ്ചാവ് മിഠായി പിടികൂടിയത്. 16 കിലോ തൂക്കം വരുന്ന 3140 കഞ്ചാവ് മിഠായികളാണ് എക്സൈസ് സംഘം പിടികൂടിയത്. ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാന്റെ ഭാഗമായാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. വിദ്യാർഥികൾക്ക് വിൽപന നടത്താനാണ് കഞ്ചാവ് മിഠായികൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്.
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