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Operation Toofan: കോഴിക്കോട് വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട; 16 കിലോ തൂക്കം വരുന്ന 3140 കഞ്ചാവ് മി‌ഠായികൾ പിടികൂടി

Cannabis Seized: 16 കിലോ തൂക്കം വരുന്ന 3140 കഞ്ചാവ് മിഠായി പിടിച്ചെടുത്തു.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 15, 2026, 05:06 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 05:06 PM IST
Operation Toofan: കോഴിക്കോട് വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട; 16 കിലോ തൂക്കം വരുന്ന 3140 കഞ്ചാവ് മി‌ഠായികൾ പിടികൂടി
Image Credit: Drugs | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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