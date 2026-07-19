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MDMA Seized: ജിമ്മിൽ എംഡിഎംഎ കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന; വിദ്യാർഥികൾക്കടക്കം വിൽക്കും, മൂന്ന് പേർ അറസ്റ്റിൽ

Marijuana Seized: കെ.വി. ജംഷിദ് (40), എം.കെ. ലിജാസ് (36), ഇ.വി. അർഷാദ് (32) എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 19, 2026, 11:56 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 11:56 AM IST
MDMA Seized: ജിമ്മിൽ എംഡിഎംഎ കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന; വിദ്യാർഥികൾക്കടക്കം വിൽക്കും, മൂന്ന് പേർ അറസ്റ്റിൽ
Image Credit: Gym | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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