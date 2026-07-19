/MDMA Seized: ജിമ്മിൽ എംഡിഎംഎ കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന; വിദ്യാർഥികൾക്കടക്കം വിൽക്കും, മൂന്ന് പേർ അറസ്റ്റിൽ

കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് പന്നിയങ്കരയിൽ ജിംനേഷ്യത്തിന്റെ മറവിൽ മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടം നടത്തിയ മൂന്നുപേർ പിടിയിൽ. ഡാൻസാഫും പന്നിയങ്കര പോലീസും സംയുക്തമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇവർ പിടിയിലായത്. പയ്യാനക്കലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'ബാക്ക് ടു ഫിറ്റ് ജിം' എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ നടത്തിപ്പുകാരനായ പൂനാർവളപ്പ് കോഴിക്കോടൻ വീട്ടിൽ കെ.വി. ജംഷിദ് (40), ബേപ്പൂർ സ്വദേശികളായ മതിലകത്ത് മസ്കറ്റ് നിവാസിൽ എം.കെ. ലിജാസ് (36), മേലേതൊടി അധികാരി വീട്ടിൽ ഇ.വി. അർഷാദ് (32) എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്.
ഇവരിൽനിന്ന് വിപണിയിൽ ലക്ഷങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്ന 228.31 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയും 37.320 ഗ്രാം കഞ്ചാവും പോലീസ് പിടികൂടി. ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ 6.45-ഓടെയായിരുന്നു പോലീസ് റെയ്ഡ് നടന്നത്. പരിശോധനയ്ക്കിടെ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതികളെ പോലീസ് സംഘം ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെയാണ് കീഴ്പ്പെടുത്തിയത്.
മയക്കുമരുന്ന് അളക്കാനുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ത്രാസ്, ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഗ്ലാസ് ട്യൂബുകൾ, ടി-ആകൃതിയിലുള്ള ഗ്ലാസ് പൈപ്പുകൾ, ഗ്യാസ് ലൈറ്റർ, പ്ലാസ്റ്റിക്-പേപ്പർ കുഴലുകൾ എന്നിവയും മയക്കുമരുന്ന് വിറ്റ വകയിൽ ലഭിച്ച 41,830 രൂപയും പ്രതികളിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തു. സ്ത്രീകളും യുവാക്കളും ഉൾപ്പെടെ ഇരുന്നൂറിലധികം പേർ ദിനവും വ്യായാമത്തിനായി എത്തുന്ന പ്രമുഖ ജിംനേഷ്യമായിരുന്നു ഇത്.
ഇവിടെ ലഹരി വിപണനം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്ന് ഡാൻസാഫ് സംഘം കുറച്ചുനാളുകളായി ഈ പ്രദേശം നിരീക്ഷിച്ചുവരികയായിരുന്നു. ബംഗളൂരു, ഗോവ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന എംഡിഎംഎയും ഒഡിഷയിൽ നിന്ന് ഇടനിലക്കാർ വഴി എത്തിക്കുന്ന കഞ്ചാവും ജിം തുറക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ചെറുപൊതികളാക്കി ഇവിടെയെത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും യുവാക്കൾക്കും വിൽക്കുകയായിരുന്നു ഇവരുടെ രീതി.
ഇങ്ങനെ സമ്പാദിക്കുന്ന പണം ലഹരി വാങ്ങുന്നതിനും ആഡംബര ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനുമാണ് പ്രതികൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അറസ്റ്റിലായ ജംഷീദിനും അർഷാദിനും എതിരെ മുൻപും മയക്കുമരുന്ന് വിൽപ്പനയ്ക്കും സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിനും കേസുകളുണ്ട്. പ്രതികളുടെ ഫോൺ രേഖകളും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും പോലീസ് വിശദമായി പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്. സിറ്റി നർക്കോട്ടിക് സെൽ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മിഷണർ എം.എം. അബ്ദുൾ കരീം, പന്നിയങ്കര പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ സതീഷ് കുമാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്.
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